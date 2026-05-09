Fútbol
09 de mayo de 2026 a la - 12:24

A qué hora juega Nacional vs. Trinidense y dónde ver en vivo

Roque Santa Cruz (24), futbolista de Nacional, festeja un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Roque Santa Cruz (24), futbolista de Nacional, festeja un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Silvio Rojas, ABC Color

Nacional enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la fecha 20 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Nacional y Sportivo Trinidense por la fecha 20 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor de Víctor Bernay y el Triki de José Arrúa juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción. Conduce José Méndez con el VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Nacional vs. Sportivo Trinidense, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Nacional vs. Sportivo Trinidense, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Nacional vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas

Estados Unidos - Este: 19:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Nacional vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Nacional vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.