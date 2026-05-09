Fútbol
09 de mayo de 2026 a la - 14:39

Atlántida cobra protagonismo en la Primera B

Francisco Brítez festeja su gol para Atlántida, que derrotó por 2-1 a Martín Ledesma, en Capiatá.APF

Atlántida Sport Club, dirigido técnicamente por el mundialista Paulo da Silva, obtuvo el viernes una resonante victoria de visitante sobre Martín Ledesma de Capiatá por 2-1, que le permitió alcanzar la punta de la Primera División B, en el inicio de la sexta ronda de la tercera categoría de nuestro fútbol.

Por ABC Color

El triunfo por 2-1 contra Martín Ledesma le permite a Atlántida dar alcance al frente de la clasificación a River Plate, que aún no disputó su partido correspondiente a la sexta fecha de la Primera División B.

El conjunto “oceánico” cobra protagonismo en el extenso circuito de ascenso que otorga dos plazas a la División Intermedia 2027.

Los datos del encuentro, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Enrique Soler. Árbitro: Gustavo Caballero. Asistentes: José Duré y Pamela González. Cuarto árbitro: Mario Benítez.

Martín Ledesma: Miguel Castro; Alan Ramírez, Mauro Gómez, José Sanabria y Luis Gamarra; Cristhian Báez (63′ Jorge Medina) (67′ Carlos Ripoll), Édgar Balbuena, Gerónimo Cáceres (63′ Fabrizio Villamayor) y Víctor Ayala (63′ Roger Medina); Pedro Sánchez (28′ Óscar Franco) y Andrés Duarte. D.T.: Nicolás Yegros.

Atlántida: Adilio Cabral; Julio Tintel, Matías Pérez, Juan Argüello (83′ Giuliano Fatecha) y Aldo Torres (72′ Giancarlo Franco); Adolfo Cáceres, José Ávalos, Elías Villalba (90′ Juan Cañete) y Gianlucca Fatecha; Willians Coronel y Francisco Brítez (72′ Mauricio Pérez). D.T.: Paulo da Silva.

Goles: 69′ Francisco Brítez y 90′ Gianlucca Fatecha, de penal (A); 90′ Mauro Gómez (ML). Amonestados: 25′ Víctor Ayala, 39′ Luis Gamarra y 86′ Édgar Balbuena (L); 70’ Francisco Brítez, 75’ José Ávalos, 82′ Adolfo Cáceres, 86′ Giancarlo Franco y 86′ Matías Pérez (A).

Los enfrentamientos sabatinos

3 de Febrero vs. 1º de Marzo

Estadio: 3 de Febrero.

Horario: 15:30.

Árbitro: Víctor Ruiz Ruiz.

Asistentes: José Medina y Juan Cardozo.

Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.

Sportivo Limpeño vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Optaciano Gómez.

Horario: 16:00.

Árbitro: José Armoa.

Asistentes: Víctor Dávalos y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Presidente Hayes vs. Atlético Colegiales

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 16:00.

Árbitro: Guillermo Chamorro.

Asistentes: Juan Bogado y Rodrigo González.

Cuarta árbitra: Angelina Rodas.