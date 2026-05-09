Atlántida cobra protagonismo en la Primera B

El triunfo por 2-1 contra Martín Ledesma le permite a Atlántida dar alcance al frente de la clasificación a River Plate, que aún no disputó su partido correspondiente a la sexta fecha de la Primera División B.
El conjunto “oceánico” cobra protagonismo en el extenso circuito de ascenso que otorga dos plazas a la División Intermedia 2027.
Los datos del encuentro, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:
Estadio: Enrique Soler. Árbitro: Gustavo Caballero. Asistentes: José Duré y Pamela González. Cuarto árbitro: Mario Benítez.
Martín Ledesma: Miguel Castro; Alan Ramírez, Mauro Gómez, José Sanabria y Luis Gamarra; Cristhian Báez (63′ Jorge Medina) (67′ Carlos Ripoll), Édgar Balbuena, Gerónimo Cáceres (63′ Fabrizio Villamayor) y Víctor Ayala (63′ Roger Medina); Pedro Sánchez (28′ Óscar Franco) y Andrés Duarte. D.T.: Nicolás Yegros.
Atlántida: Adilio Cabral; Julio Tintel, Matías Pérez, Juan Argüello (83′ Giuliano Fatecha) y Aldo Torres (72′ Giancarlo Franco); Adolfo Cáceres, José Ávalos, Elías Villalba (90′ Juan Cañete) y Gianlucca Fatecha; Willians Coronel y Francisco Brítez (72′ Mauricio Pérez). D.T.: Paulo da Silva.
Goles: 69′ Francisco Brítez y 90′ Gianlucca Fatecha, de penal (A); 90′ Mauro Gómez (ML). Amonestados: 25′ Víctor Ayala, 39′ Luis Gamarra y 86′ Édgar Balbuena (L); 70’ Francisco Brítez, 75’ José Ávalos, 82′ Adolfo Cáceres, 86′ Giancarlo Franco y 86′ Matías Pérez (A).
Los enfrentamientos sabatinos
3 de Febrero vs. 1º de Marzo
Estadio: 3 de Febrero.
Horario: 15:30.
Árbitro: Víctor Ruiz Ruiz.
Asistentes: José Medina y Juan Cardozo.
Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.
Sportivo Limpeño vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Optaciano Gómez.
Horario: 16:00.
Árbitro: José Armoa.
Asistentes: Víctor Dávalos y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Blas Medina.
Presidente Hayes vs. Atlético Colegiales
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 16:00.
Árbitro: Guillermo Chamorro.
Asistentes: Juan Bogado y Rodrigo González.
Cuarta árbitra: Angelina Rodas.