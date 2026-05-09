Fútbol de Intermedia
09 de mayo de 2026 a la - 13:25

Fernando de la Mora venció a Tacuary y continúa en racha

Fernando de la Mora derrotó 2-1 a Tacuary por la fecha 6 de la División Intermedia 2026.
Fernando de la Mora derrotó 2-1 a Tacuary por la fecha 6 de la División Intermedia 2026.@IntermediaAPF

Fernando de la Mora superó 2-1 a Tacuary por la fecha 6 de la División Intermedia 2026.

Por ABC Color

Fernando de la Mora conquistó hoy el tercer triunfo consecutivo en la División Intermedia 2026. El Rojo, que arrancó la temporada con tres derrotas seguidas, superó de visitante 2-1 a Tacuary en los Jardines del Kelito, la casa de River Plate. Los dirigidos por Juan Díaz Gill escalan en la tabla de posiciones y quedaron a 7 unidades del puntero 12 de Junio de Villa Hayes.

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La victoria de Fernando fue agónica. Perdía 1-0 con el tanto de Matías Rodríguez a los 36 minutos del primer tiempo y no fue hasta el final que el Matador pudo igual y remontar el encuentro. A los 86′, Luis Galeano convirtió el 1-1 parcial y en el tercer minuto de adición, a los 90+3′, Miguel Pereira estableció el tanto de la victoria en el Barrio Mburicaó.

Fernando de la Mora derrotó 2-1 a Tacuary por la fecha 6 de la División Intermedia 2026.
Fernando de la Mora derrotó 2-1 a Tacuary por la fecha 6 de la División Intermedia 2026.

Fernando de la Mora, a 7 puntos del líder 12 de Junio

Fernando de la Mora suma 9 puntos y momentáneamente es sexto en la tabla de posiciones, a 4 unidades del escolta General Caballero de Juan León Mallorquín y a 7 del puntero 12 de Junio de Villa Hayes, que el viernes superó 3-1 a Sportivo Carapeguá. Por su parte, Tacuary continúa en el último lugar de la clasificación con solo 2. Los de Barrio Jara empataron 2 y perdieron 4.

División Intermedia 2026: ¿Cómo sigue la fecha 6?

La fecha 6 continúa el domingo con dos juegos matinales: a las 10:00, General Caballero visita a Deportivo Capiatá en el Erico Galeano y Benjamín Aceval recibe a Encarnación FC en el Isidro Roussillón de Villa Hayes. La ronda culmina el lunes con Atlético Tembetary vs. Deportivo Santaní (17:00) en La Arboleda y Sol de América vs. Guaireña (19:30) en el Luis Alfonso G