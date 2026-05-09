Eduardo Ledesma valoró la fortaleza del 2 de Mayo tras la victoria ante Rubio Ñu

“Muy importante sobre todo por el rival que enfrentábamos. También porque hay equipos que están peleando abajo y necesitábamos sacar ventaja jugando de local”, expresó el técnico en conferencia de prensa luego del encuentro.

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Ledesma reconoció que las condiciones del terreno influyeron en el desarrollo del juego, aunque resaltó la capacidad de su equipo para adaptarse y sacar adelante un duelo complicado.

“Hoy el campo realmente estaba difícil por la lluvia de estos últimos días, pero creo que se hicieron bien las cosas en líneas generales”, sostuvo.

El DT también mencionó que el primer gol convertido por Castro tuvo una cuota de fortuna, aunque remarcó que esa situación ayudó al equipo a ganar tranquilidad.

“El gol de Castro llegó también con un poco de fortuna, y a veces la fortuna te tiene que acompañar. Eso nos permitió estar más tranquilos para tomar decisiones y controlar mejor el partido”, explicó.

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En cuanto al rendimiento colectivo, el entrenador volvió a destacar la entrega de sus futbolistas y la importancia de mantener el arco en cero.

“Rubio Ñu salió con todo en el segundo tiempo buscando el empate, pero lo sostuvimos bien. Siempre rescato mantener el arco en cero porque eso da confianza”, indicó.

Además, afirmó que el plantel afronta cada compromiso como una final en busca de cerrar de la mejor manera el campeonato.

“Nos propusimos en estos últimos partidos sumar la mayor cantidad de puntos posible y eso se está reflejando dentro del campo”, señaló.

La apuesta táctica con Pedro del Valle

Consultado sobre la inclusión de Pedro del Valle en una posición poco habitual, Ledesma explicó que la decisión respondió a una búsqueda de mayor dinámica e intensidad ofensiva.

“Creíamos que Pedro nos podía dar juego a espaldas de los volantes rivales y velocidad para las transiciones”, comentó.

El estratega consideró que el funcionamiento fue positivo, aunque admitió que todavía deben mejorar la resolución en ataque.

“Generamos mucho, pero tenemos que corregir el último pase. Creo que antes ya podríamos haber liquidado el partido”, reconoció.

Pensando en el cierre del torneo

Por último, el técnico ya comenzó a proyectar los próximos desafíos del Gallo Norteño, especialmente el duelo ante Libertad.

“Ahora los chicos tienen un descanso merecido y el lunes retomamos. Vamos a analizar a Libertad porque cambió algunas cosas con la salida de Chiqui. Trataremos de llegar de la mejor manera y buscar puntos en Asunción”, concluyó.