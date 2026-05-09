Luqueño vs. Libertad, cita dominical nocturna en Itauguá

El estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá será escenario del partido entre Sportivo Luqueño y Libertad, a las 20:00.

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Los auriazules contarán con el retorno del goleador Iván Maggi, quien no pudo participar del duelo contra Rubio Ñu (0-0) por acumulación de tarjetas amarillas.

En el Guma, el cambio más importante guarda relación con el cuerpo técnico. El entrenador Juan Eduardo “Mágico” Samudio recupera el puesto ya que no puede dirigir a nivel internacional por lo contar con licencia de la Conmebol. En la Copa Libertadores, el más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI es conducido por Sergio “Patito” Aquino.

Un atractivo enfrentamiento entre dos equipos que necesitan sumar. El juez será Juan Gabriel Benítez, mientras que Ulises Mereles estará a cargo del VAR.

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La campaña luqueña comprende 5 victorias, 4 empates y 10 derrotas, mientras que la marca liberteña en el primer certamen oficial de la temporada es de 8 triunfos, 3 igualdades y 8 caídas.