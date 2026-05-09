San Lorenzo vs. Olimpia, el último contra el campeón

En la primera rueda, Olimpia y San Lorenzo habían igualado en Sajonia 1-1, en un resultado sorpresivo, ya que el Decano venía en punta, mientras el Rayadito se encontraba en la última posición. El panorama actual es idéntico.

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El estadio Defensores del Chaco, ubicado en el capitalino barrio Sajonia, albergará el encuentro de este domingo, fijado para las 17:45.

San Lorenzo contará con el estreno del técnico Troadio Duarte, el tercero de la temporada, después de Sergio Orteman y Julio César Cáceres.

Pablo “Vitamina” Sánchez, conductor del Expreso, dará descanso a varias figuras, por el desgaste que genera la doble competencia, el campeonato Apertura y la Copa Sudamericana.

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Troadio prepara un elenco ofensivo, que sea capaz de sorprender al nuevo monarca, que pese a la rotación tendrá un elenco fuerte, con figuras con pocos minutos que sin dudar tendrán las ganas de demostrar sus condiciones para ganarse la titularidad en lo sucesivo.

El enfrentamiento contará con el arbitraje de Derlis Benítez. El encargado del VAR será Fernando López.

La campaña franjeada comprende 13 victorias, 4 empates y 2 derrotas. La pobre marca sanlorenzana es de 1 triunfo, 5 igualdades y 13 descalabros.