Fútbol
09 de mayo de 2026 a la - 16:33

San Lorenzo vs. Olimpia, el último contra el campeón

Estadio Defensores del Chaco, sede del duelo dominical entre Sportivo San Lorenzo y Olimpia, por la vigésima ronda
Estadio Defensores del Chaco, sede del duelo dominical entre Sportivo San Lorenzo y Olimpia, por la vigésima ronda Gentileza

Sportivo San Lorenzo y Olimpia animarán el partido dominical de primer turno, en la continuidad de la 20ª fecha del torneo Apertura, que tiene al Decano como campeón anticipado. El duelo será en el Defensores del Chaco, a las 17:45.

Por ABC Color

En la primera rueda, Olimpia y San Lorenzo habían igualado en Sajonia 1-1, en un resultado sorpresivo, ya que el Decano venía en punta, mientras el Rayadito se encontraba en la última posición. El panorama actual es idéntico.

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El estadio Defensores del Chaco, ubicado en el capitalino barrio Sajonia, albergará el encuentro de este domingo, fijado para las 17:45.

San Lorenzo contará con el estreno del técnico Troadio Duarte, el tercero de la temporada, después de Sergio Orteman y Julio César Cáceres.

Pablo “Vitamina” Sánchez, conductor del Expreso, dará descanso a varias figuras, por el desgaste que genera la doble competencia, el campeonato Apertura y la Copa Sudamericana.

Troadio prepara un elenco ofensivo, que sea capaz de sorprender al nuevo monarca, que pese a la rotación tendrá un elenco fuerte, con figuras con pocos minutos que sin dudar tendrán las ganas de demostrar sus condiciones para ganarse la titularidad en lo sucesivo.

El enfrentamiento contará con el arbitraje de Derlis Benítez. El encargado del VAR será Fernando López.

La campaña franjeada comprende 13 victorias, 4 empates y 2 derrotas. La pobre marca sanlorenzana es de 1 triunfo, 5 igualdades y 13 descalabros.