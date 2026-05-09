San Lorenzo renueva sus expectativas con Troadio Duarte

Sportivo San Lorenzo tiene como “gancho motivacional” el empate de 1-1 de la primera rueda con Olimpia, el campeón anticipado del torneo Apertura, con el que se medirá nuevamente este domingo en el Defensores del Chaco, a las 17:45.

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Troadio Duarte es el tercer entrenador del Rayadito en la temporada, después de Sergio Orteman y Julio César Cáceres. Técnicamente, el orientador guaireño será el cuarto en figurar en la planilla, ya que en la decimonovena ronda, el DT interino fue Mario Grana, en la estrepitosa caída sobre Libertad por 5-0.

A falta de la sesión táctica de este sábado para la definición del equipo, la formación probable sanlorenzana es la compuesta por: Federico Cristóforo; Leandro Esteche, Luis Fernando Cáceres, Alexis Doldán e Iván Torres; Alex Álvarez, Bruno Piñatares, Aldo Quiñonez y Axel Galeano; Cristian Colmán y José Alfredo Barrios.

Las entradas oscilan entre 25.000 y 65.000 guaraníes. Las mismas pueden ser adquiridas a través de Tuti.