A qué hora juega Sportivo Luqueño vs. Libertad y dónde ver en vivo

Sportivo Luqueño y Libertad medirán fuerzas en la noche de este domingo en Itauguá, a las 20:00, por la vigésima ronda del campeonato Apertura 2026.

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Los auriazules se encuentra al borde de la zona roja del descenso, por lo que necesitan puntuar para fortalecer el promedio. El juez será Juan Gabriel Benítez, mientras que Ulises Mereles estará a cargo del VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

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Uruguay: 20:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas

Estados Unidos - Este: 19:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Sportivo Luqueño vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

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Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Luqueño vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?

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