A qué hora juega Sportivo Luqueño vs. Libertad y dónde ver en vivo

Sportivo Luqueño y Libertad medirán fuerzas en la noche de este domingo en Itauguá, a las 20:00, por la vigésima ronda del campeonato Apertura 2026.
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Los auriazules se encuentra al borde de la zona roja del descenso, por lo que necesitan puntuar para fortalecer el promedio. El juez será Juan Gabriel Benítez, mientras que Ulises Mereles estará a cargo del VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Luqueño vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 20:00 horas
Argentina: 20:00 horas
Brasil: 20:00 horas
Uruguay: 20:00 horas
Chile: 19:00 horas
Ecuador: 18:00 horas
Colombia: 18:00 horas
Perú: 18:00 horas
Venezuela: 19:00 horas
Bolivia: 19:00 horas
El Salvador: 17:00 horas
México: 17:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas
Estados Unidos - Este: 19:00 horas
Inglaterra: 00:00 horas
España: 01:00 horas
Bélgica: 01:00 horas
Marruecos: 00:00 horas
Sudáfrica: 01:00 horas
Sportivo Luqueño vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo Luqueño vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.