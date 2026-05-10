Ameliano vs. Recoleta, en La Fortaleza de Villeta

Esta será la sexta confrontación en la máxima categoría entre Sportivo Ameliano y Recoleta FC, que medirán fuerzas en la ciudad industrial de Villeta, donde tiene su estadio la V azulada, en la compañía Naranjaisy, a las 17:45.

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El historial marca tres victorias del Canario y dos empates. Los albiazules intentarán ganar por primera vez al rival en el circuito superior, ya que en el ascenso cuentan con varios antecedentes.

Mejor campaña del equipo del argentino Roberto Nanni, que de los 19 encuentros animados hasta ahí, vencieron en 7 oportunidades, empataron en 9 ocasiones y perdieron solo 3 veces.

El conjunto recoletano, conducido por Jorge González Frutos, lleva 7 triunfos, 4 empates y 8 derrotas.

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Una propuesta más que interesante, en una zona futbolera, en la que la afición generalmente suele acompañar en buen número. Ambos clubes cuentan con buen promedio, por lo que persiguen objetivos superiores, internacionales. Es más, Recoleta viene haciendo una digna campaña en la Copa Sudamericana, demostrando firmeza contra adversarios de gran tradición.