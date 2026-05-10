Cerro Porteño vs. Guaraní, fría cita de lunes en la Olla

En condiciones normales, un partido entre Cerro Porteño y Guaraní, potencias de nuestro fútbol, se desarrollaba en estadio prácticamente colmado. Ahora, es tan bajo el interés que genera este encuentro, marcado para las 20:00, que la propia dirigencia azulgrana estableció como precio más bajo de las entradas 10.000 guaraníes, para tratar de contar con un buen acompañamiento, pese a la baja temperatura.

Lea más: Árbitros de la fecha 20 del Apertura

Si bien el Ciclón viene de ganar en la Copa Libertadores a Junior de Barranquilla, en Colombia, situándose en la zona de clasificación a los octavos de final, su campaña en la competencia doméstica no es buena. Lo máximo que puede aspirar a culminar en el segundo puesto, desplazando de esa manera a Nacional, que lo superó en puntaje tras su victoria contra Trinidense.

El objetivo de “la mitad más uno” es avanzar en La Gloria Eterna, por lo que necesita recuperar a sus figuras que se encuentran bajo cuidado médico.

El miércoles 20, Cerro Porteño tendrá una parada brava contra Palmeiras en el Allianz Parque de la capital paulista, a las 21:30. El equipo dirigido por el argentino Daniel Holan deberá puntuar para encarar con mayor fuerza el último juego de la fase de grupos, marcado para el jueves 28 contra el Sporting Cristal, en Barrio Obrero, a las 19:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El irregular Cacique perdió en la ronda anterior frente a Nacional por 1-0. Buscará su rehabilitación en un reducto complicado. En la primera rueda, los azulgranas se habían impuesto por 2-0, mediante el doblete de Cecilio Domínguez.

El encuentro de la 20ª fecha del Apertura contará con la conducción referil de Derlis López. El encargado del VAR será José Rodrigo Armoa.