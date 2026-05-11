Agónico triunfo en “La Fortaleza”

Trabajosa victoria del Sportivo Ameliano

Sportivo Ameliano abrió las puertas de su casa —la Fortaleza del Pykysyry— a Recoleta FC para enfrentarlo por la antepenúltima fecha del Apertura 2026, con la promesa del buen fútbol que habitualmente vienen ofreciendo ambos en el torneo.

El duelo arrancó mucho mejor para el anfitrión, que se mostró más punzante y profundo en los primeros minutos de juego, generando las mejores situaciones de gol frente al arco rival. Precisamente, su delantero Cristhian Ocampos protagonizó dos ocasiones claras en las que se impuso el portero Nelson Ferreira.

Sin embargo, fue la visita quien se adelantó en el marcador. Tras un pelotazo generado desde la defensa, Juan José Falcón peleó el balón ante la errónea intervención de Luca Falabella; este último no pudo evitar que Falcón habilitara a Wilfrido Báez, quien recibió el pase, se acomodó y remató para vencer a Miguel Martínez, estableciendo el 1-0 parcial a los 20′.

⚽️ Con un potente remate desde fuera del área, Wilfrido Báez rompió el cero en Villeta.



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El local intentó reaccionar de inmediato, pero no encontraba los caminos para llegar a la paridad ante un adversario que se ordenó mejor y se plantó con firmeza en la cancha. La insistencia dio frutos cuando Elvio Vera desbordó por derecha tras una cesión de Valentín Larralde; Vera se metió al área, superó la marca de Dairon Mosquera y remató potente al techo del arco custodiado por Ferreira para marcar el 1-1 a los 34′.

⚽️ Elvio Vera le dio el empate a Ameliano ante Recoleta.



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Sobre el final del primer tiempo, Ocampos volvió a desnivelar para los dirigidos por Roberto Nanni. Aunque la jugada fue anulada inicialmente por posición adelantada, el VAR rectificó la decisión del juez Blas Romero, permitiendo que Ameliano se fuera a los vestuarios con el 2-1 a su favor.

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⚽️ Cristhian Ocampos puso el 2-1 a favor de Ameliano ante Recoleta.



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La etapa complementaria inició con una dinámica diferente: las imprecisiones fueron constantes y el juego se volvió muy trabado, lo que resultó en una contundencia prácticamente nula por parte de ambos equipos. No fue sino hasta los 80′ cuando Junior Noguera filtró un pase milimétrico para Allan Wlk, quien recepcionó y sacó un remate cruzado para igualar las acciones 2-2.

⚽️ Allan Wlk marcó el 2-2 para Recoleta contra Ameliano.



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El elenco “canario”, conducido por Jorge González Frutos, siguió insistiendo, pero fue la “V” azulada la que encontró la victoria en el epílogo del partido. Tras un tiro de esquina ejecutado a los 90+2′, Jonathan Benítez anotó el tanto definitivo, sellando el 3-2 final en Villeta.