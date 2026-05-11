Ariel Holan: “Merecimos la victoria ante Guaraní”

Tras la igualdad en Barrio Obrero, Ariel Holan consideró que el Ciclón hizo méritos suficientes para quedarse con los tres puntos. “Merecimos la victoria”, expresó el técnico azulgrana en conferencia de prensa.

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El argentino reconoció que a su equipo le faltó claridad en los metros finales para vulnerar el esquema aurinegro. “Nos faltó profundidad para dañar a Guaraní, no encontramos los caminos”, analizó.

Holan sostuvo además que las mejores ocasiones llegaron en la etapa complementaria, aunque la falta de contundencia terminó pasando factura. “En el segundo tiempo tuvimos cuatro o cinco oportunidades y lamentablemente no fuimos eficaces”, señaló.

El entrenador también se refirió al desgaste que atraviesa el plantel por la seguidilla de partidos entre el campeonato local y la Copa Libertadores. “No es fácil jugar Copa y campeonato, por los viajes, el cansancio y la fatiga mental”, afirmó.

Finalmente, el estratega azulgrana explicó que el equipo prácticamente no tuvo tiempo para desconectarse de la competencia. “No hubo un solo día para que puedan liberar la cabeza”, concluyó.