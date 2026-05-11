San Lorenzo, con sus “añejas” victorias

Casi condenado al descenso en el año de su retorno al círculo privilegiado de nuestro balompié, el Sportivo San Lorenzo es el único club que no perdió contra el campeón del torneo Apertura: Olimpia.

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En la primera rueda se había registrado un empate de 1-1 en el Defensores del Chaco, mientras que en la segunda, el Rayadito venció al Decano el domingo pasado por 1-0, mediante la anotación de José Alfredo Barrios, de penal.

San Lorenzo volvió a derrotar a Olimpia tras casi 26 años en un duelo liguero. Su anterior triunfo se había producido el 2 de julio de 2000 en el Manuel Ferreira (Para Uno). Las conversiones albirrojas fueron de Édgar Robles (+) y Juan Esteban Peralta.

De los 20 partidos disputados en la temporada 2026 a nivel oficial, el club de la Ciudad Universitaria ganó 2, empató 5 y perdió 13. Cosechó solo 11 puntos de 60 posibles, por lo que a esta altura, su permanencia está hipotecada.

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La primera victoria del año se había producido el 10 de abril contra Guaraní. Fue por 1-0, en el Gunther Vogel, con el tanto de Matías Agüero.