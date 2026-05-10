San Lorenzo derrota al relajado Olimpia en Sajonia

Nada más parecido a un amistoso el duelo entre San Lorenzo y Olimpia, en Sajonia. Un espectáculo acorde al clima, de fresco a frío. Los franjeados abrocharon el título del Apertura en la ronda anterior, presentaron una formación alternativa que no tuvo juego colectivo, solo escasos arrebatos individuales.

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Poco que rescatar del primer tiempo. Dos intervenciones de Cristóforo para abortar los disparos de Ferreira, con el pecho y Ale Silva, con una buena estirada. El rebote le quedó a Lezcano, cuyo remate pasó por arriba del travesaño.

El joven Axel Galeano definió de forma defectuosa tras una buena posición en el área. A poco del descanso, se produjo un blooper en la ofensiva sanlorenzana. Servicio de esquina que lo baja Piñatares en posición de Alexis Doldán, quien sin marca alguna falla la portería con un envío imperfecto. Lo del zaguero fue más bien un rechazo que una definición. Increíble.

La complementaria fue horrible. A los suplentes franjeados se les presentaba una brillante ocasión para demostrar sus condiciones en busca de un cupo en el elenco estable, pero demostraron por qué son figuras secundarias en el campeón, que pese a la conquista, necesita una depuración.

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El gol llegó como caído del cielo. Envío de Esteche, disputa entre José Alfredo Barrios y el uruguayo Pérez, al que se le cayó el balón en el brazo, en posición antinatural. Llamado del VAR, sanción del penal y ejecución serena de Barrios para el 1-0, sorpresivo por el presente del Rayadito y sobre todo por el desarrollo del encuentro, que en líneas generales fue muy malo.

Después de casi 26 años, San Lorenzo volvió a ganarle en un certamen liguero a Olimpia, que tuvo una actuación sencillamente decepcionante.