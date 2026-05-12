Fútbol
12 de mayo de 2026 a la - 09:07

Olimpia y Cerro Porteño en el Día de la Madre: ¿Cómo será la fecha 21?

Hinchas de Olimpia en las gradas del estadio Defensores del Chaco en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en Asunción, Paraguay.
Hinchas de Olimpia en las gradas del estadio Defensores del Chaco en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en Asunción, Paraguay. Arcenio Acuña, ABC Color

El torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay finalizó el lunes la fecha 20. Desde el jueves, el certamen disputa la penúltima ronda.

Por ABC Color

La victoria 3-2 de Sportivo Ameliano sobre Recoleta FC y el empate sin goles entre Cerro Porteño y Guaraní bajaron la persiana de la fecha 20 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El campeonato, que coronó campeón a Olimpia, tiene por delante dos rondas para finalizar y cargar toda la atención al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

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De las últimas jornadas, la vigésimo primera está programada: arranca el jueves con un encuentro; continúa con tres el viernes en el Día de la Madre y de la Independencia, uno por la mañana y dos en simultáneo por la tarde; sigue el sábado con un solitario duelo y culmina el domingo con otro cotejo. Por las bajas temperaturas, la televisión modificó los horarios.

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Torneo Apertura 2026: La fecha 21

Jueves 14 de mayo

Libertad vs. 2 de Mayo: a las 17:00, en La Huerta

Viernes 15 de mayo

Olimpia vs. Recoleta FC: a las 09:30, en el Erico Galeano

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: a las 17:00, en el Luis Alfonso Giagni

Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano: a las 17:00, en La Arboleda

Sábado 16 de mayo

Guaraní vs. Sportivo Ameliano: a las 17:15, en el Erico Galeano

Domingo 17 de mayo

San Lorenzo vs. Sportivo Luqueño: a las 17:00, en el Erico Galeano