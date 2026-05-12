Olimpia y Cerro Porteño en el Día de la Madre: ¿Cómo será la fecha 21?

La victoria 3-2 de Sportivo Ameliano sobre Recoleta FC y el empate sin goles entre Cerro Porteño y Guaraní bajaron la persiana de la fecha 20 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El campeonato, que coronó campeón a Olimpia, tiene por delante dos rondas para finalizar y cargar toda la atención al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

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De las últimas jornadas, la vigésimo primera está programada: arranca el jueves con un encuentro; continúa con tres el viernes en el Día de la Madre y de la Independencia, uno por la mañana y dos en simultáneo por la tarde; sigue el sábado con un solitario duelo y culmina el domingo con otro cotejo. Por las bajas temperaturas, la televisión modificó los horarios.

Torneo Apertura 2026: La fecha 21

Jueves 14 de mayo

Libertad vs. 2 de Mayo: a las 17:00, en La Huerta

Viernes 15 de mayo

Olimpia vs. Recoleta FC: a las 09:30, en el Erico Galeano

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: a las 17:00, en el Luis Alfonso Giagni

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Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano: a las 17:00, en La Arboleda

Sábado 16 de mayo

Guaraní vs. Sportivo Ameliano: a las 17:15, en el Erico Galeano

Domingo 17 de mayo

San Lorenzo vs. Sportivo Luqueño: a las 17:00, en el Erico Galeano