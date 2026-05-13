Libertad vs. 2 de Mayo: Atardecer futbolero en La Huerta

Atardecer futbolero en La Huerta del barrio Las Mercedes, la casa de Libertad, que recibirá la visita del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, el choque válido por el penúltimo capítulo del torneo Apertura, fijado para las 17:00.

Lea más: Libertad sufre, pero estira su racha ganadora

Independientemente a su pésima campaña en la Copa Libertadores, con cuatro derrotas consecutivas, el Guma experimentó un repunte en la competencia doméstica, con tres victorias seguidas, obtenidas contra Olimpia -el campeón anticipado del torneo-, San Lorenzo y Cerro Porteño, logrando escalar a la quinta posición.

Los dirigidos por Juan Eduardo Samudio desean cerrar prolongar la racha para engrosar el puntaje, ya que al cabo de la temporada, la cosecha acumulada determina la clasificación a los eventos internacionales, Copa Libertadores y Sudamericana.

El Gallo norteño viene de ganar en su Corral por 2-0 a Rubio Ñu. Su principal objetivo es fortalecer el promedio, ya que su arranque de ciclo había sido flojo debido a la doble competencia que le deparó su estreno en la Libertadores, en la que animó dos instancias, contra los peruanos Alianza Lima y Sporting Cristal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la primera rueda, el Guma se había impuesto en la Terraza del país 2-0, mediante las anotaciones de Federico “Pachi” Carrizo y Lorenzo Melgarejo, el máximo goleador del campeonato, con 13 conversiones. Los datos estadísticos son claramente favorables a los repolleros.