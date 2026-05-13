Fútbol
13 de mayo de 2026 a la - 14:48

Libertad vs. 2 de Mayo: Atardecer futbolero en La Huerta

Hermosa postal del estadio La Huerta de Libertad, ubicado en el barrio Las Mercedes de Asunción.
Hermosa postal del estadio La Huerta de Libertad, ubicado en el barrio Las Mercedes de Asunción.Club Libertad

Libertad y Sportivo 2 de Mayo protagonizarán la tarde de este jueves en Tuyucuá, a las 17:00, el primer partido de la 21ª fecha (penúltima) del campeonato Apertura 2026. La ronda contempla un duelo el viernes, tres el sábado y uno el domingo.

Por ABC Color

Atardecer futbolero en La Huerta del barrio Las Mercedes, la casa de Libertad, que recibirá la visita del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, el choque válido por el penúltimo capítulo del torneo Apertura, fijado para las 17:00.

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Independientemente a su pésima campaña en la Copa Libertadores, con cuatro derrotas consecutivas, el Guma experimentó un repunte en la competencia doméstica, con tres victorias seguidas, obtenidas contra Olimpia -el campeón anticipado del torneo-, San Lorenzo y Cerro Porteño, logrando escalar a la quinta posición.

Los dirigidos por Juan Eduardo Samudio desean cerrar prolongar la racha para engrosar el puntaje, ya que al cabo de la temporada, la cosecha acumulada determina la clasificación a los eventos internacionales, Copa Libertadores y Sudamericana.

El Gallo norteño viene de ganar en su Corral por 2-0 a Rubio Ñu. Su principal objetivo es fortalecer el promedio, ya que su arranque de ciclo había sido flojo debido a la doble competencia que le deparó su estreno en la Libertadores, en la que animó dos instancias, contra los peruanos Alianza Lima y Sporting Cristal.

En la primera rueda, el Guma se había impuesto en la Terraza del país 2-0, mediante las anotaciones de Federico “Pachi” Carrizo y Lorenzo Melgarejo, el máximo goleador del campeonato, con 13 conversiones. Los datos estadísticos son claramente favorables a los repolleros.