Olimpia vs. Recoleta FC, propuesta matinal en Capiatá

Una propuesta matinal interesante en Capiatá en pleno Día de la Madre, feriado. Olimpia y Recoleta FC se citan por la 21ª fecha del torneo Apertura, a las 09:30, aunque en realidad, sus objetivos están puestos en el plano internacional.

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Con la obtención del cetro de manera adelantada, el más ganador del fútbol paraguayo se centra en la Copa Sudamericana, específicamente en el duelo del miércoles de la semana próxima contra Vasco da Gama, en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, presentará un elenco alternativo, al igual que su colega, Jorge González Frutos, reservando a los titulares para el duelo que el martes Recoleta sostendrá contra el Deportivo Cuenca en Ecuador, a las 23:00 de nuestro país, por La Gran Conquista.

La ocasión se presenta propicia para que los suplentes demuestren sus condiciones para ganarse un lugar en el elenco estable en lo sucesivo, aunque para el Decano, la experiencia anterior no fue buena, con la derrota por 1-0 contra San Lorenzo, colista del certamen y a esta altura, virtualmente descendido.

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El enfrentamiento contará con la conducción arbitral de Álvaro Giménez. El encargado del VAR será José Rodrigo Armoa.

Las entradas cuestan 30.000 en guaraníes, 40.000 en Plateas, 60.000 en Preferencias laterales y 80.000 en la zona central.