Trinidense vs. Cerro Porteño, en Villa Elisa

Trinidense oficia de local en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, para medir a Cerro Porteño, a las 17:00, teniendo en cuenta que su coliseo, el Martín Torres, no se encuentra habilitado para espectáculos de gran convocatoria.

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La Cruz amarilla no puede actuar en Santísima Trinidad contra el Ciclón, Olimpia y Sportivo Luqueño. El mismo impedimento lo tiene Sportivo San Lorenzo, además de otros clubes.

La simultaneidad con el choque entre Rubio Ñu y Nacional, a cumplirse en La Arboleda, se da en función a la posible definición del subcampeonato. Si la Academia se impone y el Ciclón cae, se quedará con el segundo lugar del torneo Apertura, cuyo monarca anticipado es Olimpia.

Mientras José Gabriel Arrúa, conductor auriazul, pone toda la carne al asador, su colega Ariel Holan reserva a sus principales figuras para el choque del miércoles de la semana siguiente contra Palmeiras, por la Copa Libertadores.

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De todas formas la propuesta se torna atractiva, ya que los puntos en disputa son importantes para el acumulativo, que se tiene en cuenta para las clasificaciones a los certámenes internacionales del 2027.

En la rueda inicial, el Ciclón había ganado de remontada en La Nueva Olla por 2-1. Néstor Camacho, de penal, adelantó al conjunto visitante. El empate llegó a través de Cecilio Domínguez, y el tanto del desequilibrio se produjo mediante un autogol de César Benítez.

El encuentro contará con la conducción arbitral del mundialista Juan Gabriel Benítez. En el VAR estará Édgar Galeano.

Las entradas costarán 30.000 guaraníes en Graderías y Plateas. Para acceder a Preferencias se debe abonar G. 60.000.