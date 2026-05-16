Guaraní frustra las aspiraciones de Ameliano

Un espectáculo incidentado fue el que ofrecieron Guaraní y Ameliano en Capiatá. Por momentos los jugadores parecían autitos chocadores, con infracciones y cortes permanentes. Un primer tiempo con 16 faltas combinadas, ocho por lado, una de mayor gravedad que motivó el llamado del VAR.

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Un codazo de Elvio Vera a Martínez Soto fue sancionado en principio con tarjeta amarilla por Carlos Paul Benítez. Tras la revisión de las imágenes, el cambio de color del acrílico y la expulsión del goleador albiazul.

En poco tiempo se le cayó la estantería a Ameliano, llevado por el nerviosismo, comenzando por su entrenador Roberto Nanni, quien pateó los conos en señal de disconformidad por la labor arbitral.

El gol llegó mediante un tiro de esquina de Llano y el cabezazo en el primer palo de Sebastián Zaracho que cayó en el segundo, dejando fuera de acción al portero Martínez.

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Con la inferioridad numérica, a la V azulada le costó articular sus avances. Tenía toda una etapa para replantear las cosas en el intento por cambiar el curso de un juego que se le presentaba esquivo.

La complementaria fue más fluida. El Cacique administró los tiempos, por lo que su golero, Gaspar Servio, casi no tuvo intervenciones. De fresco a frío para el argentino, arropado por su defensa que no tuvo mucho trabajo, pero que al momento de intervenir se mostró firme, sólida.

Ocampo tuvo la primera ocasión ofensiva interesante para Ameliano, pero el centroatacante dejó pasar segundos importantes sin definir la acción en el área, por lo que la maniobra quedó esfumada.

Imanol Segovia tuvo la chance de aumentar la ventaja aurinegra, pero su frentazo dio en el palo.

Matías López, frente al arco, tuvo el segundo pero su disparo dio en el “Polaco” González y fue al córner. El volante culminó una gran acción colectiva, pero su tanto no subió al marcador por off side, advertido desde la cabina.

Los minutos pasaban hasta que se consumó la victoria legendaria. El resultado adverso no empaña en absoluto el buen desempeño de la V azulada, grata revelación del certamen, que empujó en el tramo final y tuvo en con un tiro de Falabella la oportunidad del empate, que no se dio.