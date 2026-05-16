Los números de “Vitamina” Sánchez en Olimpia

El viernes 28 de noviembre de 2025, Olimpia, el más ganador del fútbol paraguayo, presentaba al argentino Pablo Andrés Sánchez como nuevo director técnico.

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En poco tiempo se vio la mano de “Vitamina”, con el que el Decano conquistó el torneo Apertura 2026, que le significó su 48ª estrella liguera.

A la campaña consagratoria en la competencia doméstica, el club del barrio Mariscal López acompaña con un buen desempeño en la Copa Sudamericana, en la que pugna por el paso directo a los octavos de final con el Vasco da Gama, su rival del miércoles en Sajonia, a las 19:00.

Los números de “Vitamina”. Bajo la orientación del argentino, Olimpia lleva 25 partidos, de los cuales ganó 16, empató 5 y perdió 4. Anotó 37 goles y recibió 20.