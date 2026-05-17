La APF programó la última fecha del Apertura, con el subcampeonato pendiente

Todo se resuelve el domingo

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó los compromisos correspondientes a la jornada 22, la última del Torneo Apertura 2026 de la Copa de Primera, que tiene como cuenta pendiente conocer al segundo mejor del certamen tras la consagración anticipada de Olimpia.

Para conocer al subcampeón, la Asociación Paraguaya de Fútbol programó para el domingo los encuentros de los que pelean esa posibilidad, con tres partidos simultáneos que se desarrollarán a las 17:00, donde los tres aspirantes jugarán en condición de local.

La Academia tiene la primera opción

El que corre con ventaja en esta carrera es Nacional, que con 36 unidades se coloca justo detrás del monarca, Olimpia, y que tendrá que recibir en el cierre del campeonato a Libertad en el estadio Arsenio Erico, dependiendo de sí mismo para asegurar el segundo puesto.

Un punto más abajo acecha Cerro Porteño, que no pudo retener el título, arrebatado por su clásico rival. El Ciclón de Barrio Obrero recibirá a Rubio Ñu en el estadio La Nueva Olla, teniendo que lidiar con la inevitable distracción que representa estar peleando en paralelo por el boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ameliano se aferra al milagro

Con 33 unidades, con menos posibilidades pero aferrado a la posibilidad matemática, se encuentra el Sportivo Ameliano, una de las grandes revelaciones del torneo. La ‘V Azulada’ buscará la heroica recibiendo al Sportivo Trinidense en el estadio La Fortaleza del Pikysyry de la ciudad de Villeta, esperando un tropiezo de los demás candidatos para dar el gran golpe en el cierre del certamen.

Así quedó programada la última fecha del Apertura 2026