Cuatro clubes aún en deuda con el “minutaje” sub 19

Cerro Porteño, Libertad, Trinidense, Olimpia, Guaraní, Nacional, Recoleta y San Lorenzo ya cumplieron con el reglamento que obliga a los clubes a la inclusión de un jugador nacido el 1 de enero de 2007 en adelante hasta totalizar 900 minutos en campo durante todo el campeonato Apertura.
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Sin embargo, existen cuatro clubes aún en deuda. Al Sportivo Ameliano le quedan 19 minutos, a Rubio Ñu 36, al Sportivo 2 de Mayo 58 y al Sportivo Luqueño 62.
El incumplimiento de la norma es penado con una multa de 1.000.000.000 de guaraníes, más la reducción de tres puntos.