Fútbol
18 de mayo de 2026 a la - 13:28

Cuatro clubes aún en deuda con el “minutaje” sub 19

Jonathan Vidal Ramos (18 años), el juvenil alistado por el Sportivo Luqueño.
Jonathan Vidal Ramos (18 años), el juvenil alistado por el Sportivo Luqueño.Sportivo Luqueño

Cuatro clubes afrontarán la última fecha del torneo Apertura 2026 con la necesidad de inclusión de un juvenil para cumplir con la regla de los 900 minutos y así evitar la multa, más la reducción de tres puntos.

Por ABC Color

Cerro Porteño, Libertad, Trinidense, Olimpia, Guaraní, Nacional, Recoleta y San Lorenzo ya cumplieron con el reglamento que obliga a los clubes a la inclusión de un jugador nacido el 1 de enero de 2007 en adelante hasta totalizar 900 minutos en campo durante todo el campeonato Apertura.

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Sin embargo, existen cuatro clubes aún en deuda. Al Sportivo Ameliano le quedan 19 minutos, a Rubio Ñu 36, al Sportivo 2 de Mayo 58 y al Sportivo Luqueño 62.

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El incumplimiento de la norma es penado con una multa de 1.000.000.000 de guaraníes, más la reducción de tres puntos.