Libertad necesita mejorar su imagen internacional

La Ciudad Deportiva Independiente del Valle, situada en Amaguaña, distrito metropolitano de Quito, albergará el partido entre IDV y Libertad, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El duelo arrancará a las 21:00 de Ecuador (23:00 de Paraguay).

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El Grupo H es liderado por Rosario Central, con 10 puntos; Independiente del Valle marcha segundo, con 7, Universidad Central de Venezuela tiene 6 y Libertad está en el sótano, sin unidad alguna.

Además de la pésima campaña, otro aspecto llamativo del Guma es que sea dirigido por Sergio Aquino a nivel internacional y por Juan Eduardo Samudio en el plano local. El motivo es que el “Mágico” Samudio, el entrenador de cabecera, no cuenta con licencia de la Conmebol, por lo que es el “Patito” el que figura en la Libertadores, en una combinación que no parece estar acorde con el estatus de club más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI.

Además del potencial del rival, el conjunto repollero también deberá lidiar contra la altura de 2.850 metros sobre el nivel del mar, que genera complicaciones.

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La principal carta ofensiva albinegra es Lorenzo Antonio Melgarejo, el goleador del torneo Apertura con 13 anotaciones y con 16 en el año; considerando las conversiones en La Gloria Eterna se ganó un lugar en la consideración de la selección nacional para la nómina preliminar de la Copa del Mundo.

Al no participar del proceso de clasificación, el lomagrandense corre en desventaja, pero el simple hecho de ser tenido en cuenta por Gustavo Alfaro constituye un logro.

Aún ganando los dos partidos que le quedan en la competencia, Libertad se quedará sin cartelera internacional para el segundo semestre, pero necesita mostrar un nivel más competitivo para recuperar la confianza de su afición, acostumbrada a los triunfos.