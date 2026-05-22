Sportivo San Lorenzo venció a 2 de Mayo en PJC por la última fecha del Apertura

El Rayadito despluma al Gallo norteño y trae tres puntos vitales de la Terraza
El partido arrancó con el dueño de casa más incisivo, profundo y con el firme deseo de abrir el marcador. Fueron diez minutos de buen fútbol en los que el elenco contrario se dedicó a defenderse; sin embargo, el local no pudo concretar el gol debido a su ineficacia en los metros finales.
En contrapartida, la visita se fue acomodando en el campo de juego y, rápidamente, producto de un juego más sencillo y efectivo, recuperó la pelota en terreno rival tras una pérdida de Sergio Sanabria. Alex Álvarez habilitó con precisión al atacante Cristian Colmán, quien remató con potencia para vencer a Ángel Martínez —arquero que sufrió un duro error al meter un manotazo fallido que envió el balón hacia su propia valla— y establecer el 1-0 transitorio a los 12 minutos.
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El conjunto local no encontró el camino para lograr el empate en el primer tiempo, pese a que Federico Cristóforo fue exigido en varias ocasiones, principalmente por el delantero Diego Acosta, quien no tuvo la fortuna de convertir. Con ese resultado parcial, ambos equipos se fueron a los vestuarios.
Con variantes en el elenco norteño, introducidas por Eduardo Ledesma a fin de revertir el marcador adverso, la etapa complementaria inició con mucha intensidad, pero con poca claridad por parte de ambos bandos. El encuentro se tornó impreciso, con recurrentes equivocaciones y pases mal ejecutados que le restaron vistosidad a la propuesta futbolística de los dos.
Aunque la propuesta del anfitrión mejoró en el tramo final, no fue suficiente. Rodrigo Ruiz Díaz, quien ingresó en el segundo tiempo, picó al vacío y sacó un fortísimo remate al esférico; sin embargo, Cristóforo respondió de gran manera y, respaldado por la sólida defensa sanlorenzana, mantuvo su portería en cero hasta el pitazo final.
De esta manera, el Rayadito derrotó por 1-0 al Gallo norteño y trae tres puntos vitales de la Terraza, y su entrenador, Troadio Duarte, estiró su racha invicta al frente del equipo, tras la victoria 1-0 ante Olimpia y el empate 0-0 frente a Sportivo Luqueño, en las dos últimas fechas (20ª y 21ª).