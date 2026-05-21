El 2 de Mayo y San Lorenzo se despiden del Apertura 2026

Décimo puesto para el 2 de Mayo y último (12º) para San Lorenzo. Dos clubes que no tuvieron un buen semestre se miden este viernes en la capital del Amambay, a las 18:00, en la ronda de cierre del campeonato Apertura 2026.

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Para el Gallo norteño, fue un semestre muy agitado, con dos etapas disputadas en la Copa Libertadores, contra los peruanos Alianza Lima y Sporting Cristal. En resumen, hasta aquí disputó 25 juegos, con el balance de 6 victorias, 9 empates y 10 derrotas.

La campaña del Rayadito es de descenso, pese a que con la llegada de Troadio Duarte, pudo lograr 4 de 6 puntos posibles. Los de la Ciudad Universitaria registran 2 triunfos, 6 igualdades y 13 caídas. Para evitar la caída a la División Intermedia, deberían realizar un puntaje de campeón más o menos.

En la rueda inicial, San Lorenzo y 2 de Mayo igualaron 1-1, en el Gunther Vogel. Alexis Fariña había adelantado al conjunto “avícola”, mientras que Víctor Céspedes estableció la paridad.

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La dirigencia albiazul anunció que solamente el sector preferencial, que cuenta con una visera, será habilitado. Para acceder al mismo se debe abonar 30.000 guaraníes. Existe un rincón preparado para los visitantes.

El torneo Clausura 2026 se pondrá en marcha el 24 de julio. En la primera fecha, 2 de Mayo jugará contra Rubio Ñu, de local, mientras que San Lorenzo lidiará con Recoleta FC, de visitante.