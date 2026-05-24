Nacional remonta ante Libertad y asegura el subcampeonato

Un primer tiempo bastante entretenido por la propuesta ambiciosa de ambos equipos. Libertad empezó mejor, adueñándose de la posesión del esférico y logrando quebrar el cero pasado el primer cuarto de hora. La jugada nació de una recuperación alta de Lorenzo Melgarejo, quien leyó a la perfección la intención de Mauro Coronel e interceptó su intento de salida desde el fondo; posteriormente, el goleador eludió la marca de Fabrizio Jara, ganó la línea de fondo y envió un centro atrás para la aparición en el área del lateral Matías Espinoza. Este se perfiló y sacó un zurdazo rasante que, tras desviarse levemente en el talón de Thomás Gutiérrez, se coló pegado al poste izquierdo de Santiago Rojas.

Ante la necesidad, el “Tricolor” tomó el protagonismo de las acciones y se apoderó del esférico. Tanto es así que, llegando a la media hora de partido, logró emparejar el marcador con un tanto de gran factura colectiva. La jugada tuvo su punto determinante en un pase corto de Fabrizio Jara hacia Hugo Iván Valdez, quien le aportó el toque diferencial a la sucesión de toques al filtrar el balón de primera hacia el medio; allí apareció Orlando Gaona Lugo, quien tras trazar una diagonal de derecha a centro, quedó de cara al arco y definió al costado izquierdo ante la desesperada salida del portero Víctor Rojas.

Ya en tiempo de adición de la etapa inicial, volvió a aparecer el factor diferencial de Hugo Iván Valdez, quien recibió en tres cuartos de terreno un pase corto de Thomás Gutiérrez, giró y filtró un balón que activó la incursión ofensiva por izquierda de Juan Sebastián Vargas, este buscó la definición al poste del arquero Víctor Rojas, pero recibió un pisotón de Marcelo Fernández; la acción fue detectada por el VAR, lo que derivó en la revisión y posterior sanción de la pena máxima por parte de Juan Gabriel Benítez. Del cobro se encargó Josué Colmán, quien con un potente derechazo alto al costado derecho firmó el gol, venciendo la resistencia de un Rojas que adivinó la dirección pero nada pudo hacer ante la violencia del disparo.

Tras tomar ventaja, el libreto estaba claro para el dueño de casa. El “Tricolor” renunció nuevamente al protagonismo y se plantó como un equipo corto, apostando a jugar con la desesperación gumarela, esperando que el conjunto dirigido por Juan Samudio adelantase las líneas y dejara espacios en el fondo, con el fin de sacar provecho mediante transiciones rápidas de defensa a ataque. Pero Libertad no pudo generar acciones de riesgo, en la complementaria la única acción de riesgo fue un zurdazo de Hugo Martínez, que el portero Santiago Rojas terminó sacando de su ángulo derecho.