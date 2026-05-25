Nelson Heado Valdez, nuevo entrenador de Libertad

Nelson Haedo Valdez inicia así una nueva etapa en su carrera, esta vez desde el banco gumarelo, asumiendo el desafío de conducir a uno de los equipos más competitivos del fútbol paraguayo.

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Ídolo de la Albirroja, mundialista y referente del fútbol paraguayo durante más de una década, Haedo buscará trasladar ahora toda su experiencia y liderazgo a la dirección técnica.

Nelson Haedo, que fue presentado por Horacio Cartes (presidente honorario) y Rubén Di Tore, titular de la entidad gumarela, tendrá que armar su cuerpo técnico para el desafío de la primera división.

El León Guaraní estuvo trabajando en inferiores del Borussia Dortmund y también con su academia siempre dedicado a la formación de los menores.

“¡Bienvenido a la Familia Gumarela!”, expresó Libertad en el anuncio oficial realizado en sus redes sociales.

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