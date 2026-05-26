General Caballero JLM y Guaireña no se sacaron ventaja en el cierre de la novena fecha

Se bajó el telón de la novena fecha del torneo de la División Intermedia con un empate sin goles entre General Caballero JLM y Guaireña FC, en el estadio Ka’arendy de Juan León Mallorquín.

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En un encuentro equilibrado y con escasas situaciones claras frente a los arcos, el Rojo mallorquino y el Albiceleste de Villarrica no lograron romper la paridad y terminaron repartiendo puntos.

Con este resultado, General Caballero llegó a 18 puntos en la clasificación, mientras que Guaireña FC sumó 12 unidades.

Síntesis

General Caballero JLM 0–Guaireña FC 0

Estadio: Ka’arendy. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Víctor Dávalos y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

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General Caballero JLM: Luis Guillén; Édgar Franco (71′ Jesús Barrios), Miller Mareco, Junior Cantero y César Castellano; Jorge Colmán, Marcelo Paredes (71′ Enzo Alegre), Alexis Verdún y Alexis Araújo (71′ Matías Schabus); Guillermo Gill (53’ Mathías González) y Juan Martínez (53’ Néstor Gómez). D.T.: Humberto Ovelar.

Guaireña FC: Alejandro Machuca; José Arias (90′ Ivo Parzajuk), Hugo Portillo, Juan Balbuena y Rodrigo Estigarribia; Cornelio González (78′ Jaime Peralta), Juan Salcedo, Rosalino Toledo y Aarón Monges (64′ Alejandro Arce); Juan Gómez (46’ Antonio Marín) y Gastón Muñoz (46’ Luis Araújo). D.T.: César Castro.

Gol: No hubo. Amonestado: 78’ Rodrigo Estigarribia y 87′ Luis Araújo (GFC).

¿A qué hora, cuándo y dónde juegan estos equipos en la Fecha 10?

Por la décima fecha del certamen, General Caballero será local ante Paraguarí AC el sábado 30 de mayo, desde las 19:30, nuevamente en el estadio Ka’arendy.

Por su parte, Guaireña FC recibirá a 3 de Noviembre en el Parque del Guairá, el lunes 1 de junio a partir de las 16:00.