Carapeguá vuelve al triunfo y alcanza la línea de los líderes escoltas

Sportivo Carapeguá volvió a sonreír en la División Intermedia al imponerse por 1-0 frente a Atlético Tembetary en el estadio Municipal, en el penúltimo encuentro correspondiente a la fecha 9 del certamen.

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El conjunto carapegüeño consiguió una victoria clave para recuperar confianza y reencontrarse con los tres puntos luego de cuatro jornadas sin poder festejar.

El único tanto del compromiso llegó a los 30 minutos de la primera mitad, cuando el defensor rojiverde Víctor Barrios terminó enviando el balón contra su propia portería en una desafortunada acción defensiva.

A partir de la ventaja, el local manejó el trámite con orden y supo sostener la diferencia ante un Tembetary que intentó reaccionar, pero que careció de profundidad para llegar al empate.

Con este resultado, Sportivo Carapeguá alcanza las 13 unidades en la clasificación, igualando la línea de Atlético Tembetary, Sol de América y Deportivo Capiatá, en una tabla cada vez más apretada.

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En la próxima fecha, la décima del campeonato, el Potro visitará a Tacuary el domingo 31 de mayo desde las 10:00 en el estadio Óscar Hugo Sosa. Por su parte, Atlético Tembetary buscará recuperarse cuando enfrente a Benjamín Aceval el sábado 30 a las 17:00 en el estadio Erico Galeano.

Síntesis

Sportivo Carapeguá 1-Atlético Tembetary 0

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Jorge Gómez y Sandro Romero. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Sportivo Carapeguá: Juan Flores; Milver Aquino, Derlis Orué y Denis Acosta; Fernando Delvalle (78’ Ángelo Cabrera), Gustavo Medina, Leonardo Galeano (89’ Hugo González) y Ricardo Cardozo; Juan Barrios (53’ Jorge Rodríguez), Jorge Quintana (89’ Braian Brítez) e Iván Salcedo (78’ Éver Gaona). D.T.: Marco Prieto.

Atlético Tembetary: Francisco Peralta; Víctor Barrios, Bruno Díaz, Aníbal Gómez y Néstor Díaz (90’+2’ Ángel Cristaldo); Cristhian Batte, Édgar Ferreira (77’ Francisco Esteche), Rodrigo Vera y Matías Silvero (64’ Juan Roa); Duvan Zárate (77’ José Groselle) y Diego Martínez. D.T.: Sergio Órteman.

Gol: 30’ Víctor Barrios c/s/v (SC). Amonestados: 17’ Derlis Orué, 42’ Juan Barrios y 61’ Jorge Rodríguez (SC).