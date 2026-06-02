Guaraní, campeón de la Liga de Desarrollo

La Liga de Desarrollo es un torneo de fútbol base promovido por la Asociación Paraguaya de Fútbol con la intervención de clubes de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), con el respaldo de la Conmebol.
Lea más: Intermedia, un capítulo más y paro mundialista
En un lunes decisivo en el Cardiff (Ypané), Guaraní debió ganar dos partidos para adjudicarse la corona, en la categoría Sub 13. En “semis” derrotó a Ybycuí por 3-0 y en la final a Olimpia 1-0, mediante la anotación de Loggan Aguilera.
Los chicos aurinegros activan bajo la coordinación de Nico Llanos y la dirección técnica de Claudio Rafael Vargas, hermano de Claudio David Vargas, entrenador residente del club del barrio Pinozá.
La plantilla legendaria está compuesta por: Franco Alemán, Aldo Paniagua, Santiago Orué, Tobías Garcete, Juan Silva, Dalton Romero, Thiago Barreto, Loggan Aguilera, Mateo Miranda, Bruno Díaz, Thiago Gamarra, Icker Román, Mathías Villalba, Mario Centurión, Nicolás Alonso, Daniel Aguilar, Horacio Villamayor, Thiago Quintana, Mauricio López, Lucio Insfrán, Carlos Colmán, Gael Sánchez, Víctor Ortigoza, entre otros.