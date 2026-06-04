Dos partidos en Santaní y uno en Asunción por la Copa Paraguay

El estadio La Catedral del Club Mariscal López de Santaní albergará los dos primeros duelos de la jornada por la fase inicial de la Copa Paraguay 2026, a ser animados por clubes de la Unión del Fútbol del Interior.

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En el último choque de día, de tarde-noche jugarán elencos del circuito de ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Atlético Juventud de Loma Pytã, de la Primera División C, y Sportivo Limpeño, de la Primera B, en el Independiente de Campo Grande.

El programa de los enfrentamientos del día es el siguiente:

Deportivo Santa Mónica de Minga Guazú vs. Deportivo Yhú

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Estadio: La Catedral.

Horario: 13:00.

Árbitro: Francisco Osorio.

Asistentes: Néstor Sotto y Christian Chaparro.

Cuarta árbitra: Aracely Gómez.

4 de Mayo de Capiibary vs. General Caballero de Katueté

Estadio: La Catedral.

Horario: 15:30.

Árbitro: Gustavo Caballero.

Asistentes: Denis López y Hugo Martínez.

Cuarto árbitro: Celso López.

Atlético Juventud vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 18:00.

Árbitro: Blas Medina.

Asistentes: Rodrigo Mendieta y Rosa Jara.

Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.