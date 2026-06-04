Rubio Ñu tendrá cuatro incorporaciones “avícolas”

Situado en la zona de descenso, Rubio Ñu necesita realizar una buena campaña en el campeonato Clausura 2026 para mantenerse en la máxima categoría y pelear un cupo internacional.

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El Laureado de Santísima Trinidad aseguró cuatro fichajes, todos jugadores que militaron en el Sportivo 2 de Mayo, al mando de Felipe Ariel Giménez, “Felipep”.

Los nuevos albiverdes son los “avícolas” Elías Ezequiel Alfonso (26 años), Sergio Daniel Fretes (27), Rodrigo Ruiz Díaz (27) y Carlos María Servín (39).

La dotación tendrá un importante cambio, teniendo en cuenta la larga lista de bajas, integrada por Elías Sarquis, Stevens Gómez, Pablo Ayala, César Villagra, Gustavo Manzur, Renzo Arzamendia, Juan José Giménez, Santiago Frean, Sebastián Ruiz Díaz, Rodi Ferreira, Mauricio Roldán y Rodrigo Alborno.

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El torneo Clausura se pondrá en marcha el viernes 27 de julio. El estreno del Laureado será precisamente contra el 2 de Mayo, el Gallo norteño, en Pedro Juan Caballero.