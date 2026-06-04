Nómina parcial de bajas de San Lorenzo

Con solo 15 puntos conquistados en el torneo Apertura 2026 de 66 posibles, la permanencia del Sportivo San Lorenzo en la máxima categoría de nuestro fútbol está hipotecada.

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El club de la Ciudad Universitaria anunció que dará pelea para seguir en el círculo privilegiado, por más que el panorama no sea el más alentador.

Troadio Daniel Duarte es el tercer entrenador rayadito del año, después de Sergio Orteman y Julio César Cáceres. El profesional guaireño pudo dar cierto vuelo futbolístico al equipo, pero necesita potenciar su plantel.

Los futbolistas que no continúan son Mario López Quintana, quien disputó 13 partidos (1.089 minutos en campo), Ignacio Figueroa, con 5 juegos (267 minutos), Matías Alfonso, con 3 (121’) y Elías Alderete, con solo 1 (45’).

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La nómina de bajas tiende a crecer, aunque todo dependerá de la cantidad de incorporaciones. En ese sentido, la directiva que comanda el Dr. Óscar Said viene realizando un arduo trabajo, ya que no es tarea sencilla convencer a los atletas a sumarse al proyecto por el bajo promedio. Por ese motivo, algunos “refuerzos” prefieren esperar otras opciones por el temor a sufrir el descenso.

Las actividades preparatorias serán puestas en marcha la semana próxima. El campeonato Clausura arrancará el viernes 24 de julio. En la primera fecha, el Rayadito lidiará con Recoleta FC, en condición de visitante.