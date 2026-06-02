Cardenal paraguayo bendice a jugadores de la Albirroja y pide jugar la Copa "con orgullo"

Martínez, que impartió la bendición durante la inauguración de un hotel para concentrar a los jugadores de las selecciones paraguayas en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Carde), pidió a los jugadores que vistan la camiseta albirroja "con orgullo, humildad y espíritu de equipo", según una nota de prensa de la Arquidiócesis de Asunción.

"Millones de paraguayos los acompañarán con afecto, esperanza y oración", agregó durante su discurso el purpurado, quien estuvo acompañado por Rogelio Delgado y Alcides Báez, de la Pastoral del Deporte de la Arquidiócesis asuncena.

Asimismo, destacó que cada uno de los 26 jugadores convocados por el seleccionador argentino Gustavo Alfaro tiene un rol específico dentro del equipo, que bajo el mando del santafesino de 63 años capturó uno de los 6 billetes directos de la Conmebol a la competición que albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

"Los talentos son un regalo, pero también una responsabilidad. Deben cultivarse y ponerse al servicio del bien común", apuntó.

De igual forma, Martínez hizo votos porque la Copa del Mundo pueda convertirse "en un lenguaje universal de encuentro" en medio de un mundo "marcado por divisiones y conflictos".

Paraguay debutará ante Estados Unidos este 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con capacidad para unos 70.000 espectadores.

Una semana después, la Albirroja se medirá con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos contra Australia el día 25.

Antes de viajar a la Copa del Mundo, el equipo de Gustavo Alfaro jugará este viernes un partido amistoso contra Nicaragua en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, que también servirá para que los jugadores se despidan de la afición.