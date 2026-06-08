Albirroja: controladoras de Dinac revelan cómo se gestó el emotivo mensaje al plantel

Las controladoras de tránsito aéreo de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) que conmovieron a la selección paraguaya revelaron los detalles detrás del saludo viral. El plantel de la Albirroja recibió un emotivo mensaje trilingüe en la cabina del avión antes de despegar rumbo a la Copa del Mundo en Estados Unidos.

El histórico saludo combinó aviación y patriotismo desde la torre de control del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Las funcionarias responsables de la transmisión explicaron que la iniciativa nació de manera espontánea para motivar a los futbolistas y al cuerpo técnico en este nuevo desafío internacional.

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Controladoras de Dinac dividieron el saludo a la Albirroja

La planificación del audio requirió una coordinación precisa para mantener los protocolos de seguridad aeronáutica sin perder la calidez del mensaje. El objetivo principal era que los jugadores sintieran el apoyo de todo el país justo antes de abandonar el espacio aéreo paraguayo.

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“Estuvimos desarrollando el mensaje en los tres idiomas, gracias a Dios en nuestro dulce idioma guaraní. El primer mensaje lo dio la compañera Karina González, en español; en guaraní, Leila Ruiz Díaz, y en inglés lo di yo”, contó Sol Florencia Noguer, controladora de tránsito aéreo de la Dinac.

El plantel pudo escuchar el mensaje luego de haber sido emitido a los pilotos, según indicó Noguer.

Emotivo mensaje de aliento superó la fraseología de aviación estándar

La emisión del saludo se realizó respetando las normativas técnicas obligatorias antes de dar paso a las palabras de aliento. Las operadoras sintonizaron la frecuencia de la aeronave una vez concluidos los reportes de rutina sobre la navegación.

Añadió que el mensaje fue brindado luego de la fraseología de aviación, en el que se da a conocer sobre la coordenadas y las condiciones climáticas. El procedimiento garantizó la seguridad del vuelo antes de liberar el micrófono para la dedicatoria.

“Nosotros preparamos y salió desde nuestro corazón. Lo de ‘vencer o morir’ ya no correspondía a la fraseología”, expresó.

El impacto emocional del saludo en la torre de control

Por su parte, Karina González, controladora de tránsito aéreo de la Dinac, comentó que la combinación de lenguas buscó reflejar la identidad multicultural del pueblo paraguayo.

La repercusión en plataformas digitales sorprendió a las propias funcionarias, quienes no esperaban que la transmisión interna trascendiera las fronteras del aeropuerto de Luque. El audio se convirtió rápidamente en el principal foco de interacciones en las redes sociales.

“Nosotras fuimos representantes de todo el pueblo. Es un orgullo tremendo. Vuelvo a escuchar el audio y es como que se me quiebra la voz. No entiendo cómo pudimos hacerlo sin pausas, no podemos entender aún”, dijo Karina González.

El emotivo mensaje de la Dinac

Tras la confirmación del piloto, los motores rugieron a plena potencia. Segundos después, la tripulación confirmaba que ya ganaba altura: “En el aire a los 03, izquierda, directo a Buarque, 2026”.

En ese instante fue que la controladora decidió romper el protocolo de comunicación del vuelo.

“Desde la torre de control, en representación de la Dinac y de la nación paraguaya, damos esta tan anhelada despedida. En esta aeronave no solo viaja la Albirroja, viajan los sueños, la pasión y la determinación de la garra guaraní. Muchachos, son nuestro mayor orgullo y el claro reflejo de lo que se consigue a base de puro esfuerzo. Para vos, profe Alfaro, gracias por devolvernos la ilusión después de tantos años, esperamos la copa en casa. ¡Vamos Paraguay!”, refirió el mensaje en español.

Para cerrar la transmisión y terminar de erizar la piel de toda la delegación, las funcionarias lanzaron una potente y tradicional arenga en nuestra lengua nativa, sellando una despedida inolvidable: “Peẽ ko’ágã pegueraha pende pirépe ñane poyvi tricolor, pe mbarete oguerekóva ñande garra guaraní. Ha pegueraha yvateve ñane retã réra. Tapeho porã, Paraguay oĩ penendive. Ore jerovia penderehe”.