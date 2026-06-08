La Liga de Naciones cierra con repesca al Mundial en juego

Colombia y Argentina todavía se mantienen en la pelea por alzar el trofeo de la primera edición de la Liga de Naciones del continente.

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Ambas selecciones enfrentarán a dos equipos que se juegan el todo por el todo para aferrarse a la zona de repechaje. Los encuentros se disputarán en horario unificado a las 23:00 GMT (20:00 de Paraguay).

De momento, el combinado colombiano está de líder con 17 puntos, tras vencer 1-0 a Uruguay. Su siguiente rival será Paraguay, con 10 unidades y necesitado de una victoria para escalar en la tabla.

Tras la clasificación al Mundial de Brasil, “seguimos con los pies en la tierra, queremos ganar la Liga de Naciones y el partido contra Paraguay va a ser clave”, comentó la mediocampista Ilana Izquierdo.

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La atacante Mayra Ramírez expresó que Colombia es “un gran equipo que está trabajando por dejar una huella”.

“De tú a tú”

Las argentinas se verán con Ecuador, que mostró un juego mucho más ofensivo con el cambio en la dirección técnica. La Tricolor venció 2-1 a Chile la ronda pasada y dejó a la Roja fuera de competencia.

“La profe nos ha transmitido mucha responsabilidad, asumir que podemos jugar de tú a tú sin importar quien esté al frente, yo creo que se notó el partido pasado” , declaró a la prensa la delantera Nayely Bolaños.

La fecha anterior debutó la mexicana Eva Espejo al frente de Ecuador, que cierra el torneo con un duelo en Quito contra uno los rivales más complicados y ambiciosos del certamen. “Seguimos con fe, con posibilidades de campeonar”, dijo el DT de Argentina, Germán Portanova.

La Albiceleste va segunda con 15 puntos y debe ganar para superar a Colombia en la tabla de clasificación. “Mi sueño es poder competir de igual a igual a las potencias, nosotros le competimos bien a las potencias (...) antes no pasábamos de la mitad de cancha”, expresó Portanova de cara a los rivales que podría enfrentar en el Mundial.

Sin Brasil en competencia por ser anfitrión de la Copa del Mundo, la atención se posó especialmente en Colombia, subcampeona de la Copa América de 2025, y en Argentina que buscaba su quinta cita mundialista.

Venezuela, con “carácter”

Venezuela también está entre los equipos con más opciones para ir a la repesca. La Vinotinto regresa de su descanso para enfrentar a Uruguay, sin opciones al igual que Bolivia, Chile y Perú. “Las chicas tienen carácter para enfrentar este partido en el que dependemos de nosotros, estamos listos para enfrentar este gran juego”, dijo el entrenador de Venezuela, el brasileño Ricardo Belli, al anunciar las convocadas para la novena jornada.

En el cierre de la Liga de Naciones Femenina también se enfrentarán Perú y Bolivia. Las del Altiplano apenas hicieron un punto en toda la competencia y acumularon 36 goles en contra. Uruguay, que llegó a semifinales en la Copa América, no tuvo el desempeño esperado en el torneo y va penúltima con apenas cinco unidades.

Partidos del martes

Perú vs. Bolivia, en el Callao.

Paraguay vs. Colombia, en Asunción (estadio Defensores del Chaco).

Uruguay vs. Venezuela, en Montevideo.

Ecuador vs. Argentina, en Quito.

Puntaje

Colombia 17

Argentina 15

Venezuela 11

Ecuador 11

Paraguay 10

Chile 10

Perú 8

Uruguay 5

Bolivia 1

Sistema

Clasifican a la Copa Mundial Femenina 2027 de Brasil las selecciones ubicadas en las posiciones 1 y 2. Las que acaben en los lugares 3 y 4 accederán a una repesca.