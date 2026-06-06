Claudia Martínez anota cuatro goles en victoria de Paraguay contra Bolivia

Claudia Martínez condujo el monólogo paraguayo contra Bolivia (8-0) en el encuentro disputado en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera de Santa Cruz de la Sierra. El encuentro fue trasladado de El Alto a Santa Cruz por los conflictos sociales en la zona andina boliviana.

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Las anotaciones de la delantera de Washington Spirit de Estados Unidos fueron registradas en los minutos 19, 23, 50 y 57. Completaron la goleada albirroja Lice Chamorro (45), Griselda Garay (48), Rebeca Fernández (52) y Monserrath Ayala (73).

A falta de una fecha, Paraguay ocupa el quinto puesto con las mismas 10 unidades que Chile, una menos que Venezuela y Ecuador, que están actualmente en zona de repesca para el Mundial femenino que se disputará en Brasil en 2027, mientras que Bolivia es colista con tan solo un punto.

La Albirroja dominó la primera mitad del encuentro y tuvo al menos tres intentos de gol antes de la apertura, que llegó en el minuto 19, cuando Daysy Bareiro hizo un pase para que Martínez anote.

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Cuatro minutos después, la misma Martínez amplió la cuenta tras recibir un centro y burlar a dos defensas bolivianas, dejando en el suelo a la guardameta Hillary Saavedra.

En el primer minuto adicional se registró la tercera conquista paraguaya, mediante un contragolpe de Chamorro, quien recorrió imparable la cancha para vencer a Saavedra.

A los dos minutos del inicio de la segunda mitad, Martínez conectó con Garay, quien marcó el cuarto gol para el equipo de Herminio Barrios.

Martínez anotó su tercer gol en el encuentro y el quinto para Paraguay en el minuto 50, tras un mal despeje de la capitana de la Verde Samantha Alurralde.

La desarmada defensa local volvió a cometer un error dos minutos después, permitiendo que Fernández amplíe aún más la ventaja para la Albirroja.

Paraguay no se contentó con los seis goles marcados hasta ese momento y en el minuto 57, Cindy Ramos hizo un pase para que Martínez haga un póker.

La octava diana llegó en el minuto 73, en una jugada combinada entre una inspirada Martínez y Ayala, que embocó el balón en el arco boliviano.

En la última ronda, marcada para el martes 9, Paraguay recibirá a la ya clasificada Colombia y Bolivia visitará a Perú.

Sistema de campeonato: Los nueve países participantes (Brasil clasifica en forma directa por ser país anfitrión) juegan todos contra todos, a una sola rueda. Cada equipo disputará ocho partidos. Los dos primeros clasifican en forma directa. Los ubicados en los puestos 3 y 4 juegan una repesca.

Posiciones: Colombia 17 puntos, Argentina 15, Venezuela 11, Ecuador 11, Paraguay 10, Chile 10, Perú 8, Uruguay 5, Bolivia 1.