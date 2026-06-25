Tercera semana de la Copa Paraguay contempla 10 partidos

La octava edición de la Copa Paraguay se inició el martes 2 del presente mes. Del evento participan 74 clubes, 12 de la Primera División, 16 de la División Intermedia, 17 de Primera División B, 12 de Primera C y 17 de Unión del Fútbol del Interior.

Lea más: La Primera C, en línea de reanudación

El ganador de la competencia obtendrá una recompensa económica de 1.000.000.000 de guaraníes, más el premio mayor que consiste en la clasificación a la Copa Libertadores, toda vez que el monarca sea del círculo privilegiado.

El monarca 2025 es General Caballero de Juan León Mallorquín, que no pudo competir en el máximo certamen de la Conmebol debido a su descenso a la Intermedia. El cupo internacional lo ocupó el vicecampeón, 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

En las dos primeras semanas se programaron 16 cotejos, pero solo se disputaron 14. La marcha fue la no presentación de General Caballero de Fuerte Olimpo para la disputa de sus dos cotejos dentro del triangular del Chaco. Como primera medida, establecida por reglamento, esta institución no podrá participar del evento por las próximas cinco ediciones, aunque podría recibir un sanción mayor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los resultados

Sportivo Iteño 1 (5) – Martín Ledesma de Capiatá 1 (4)

Atlético Colegiales 3 - General Díaz 2

12 de Octubre de Itauguá 3 – Atlántida 2

15 de Agosto de Santiago 10 – Sportivo Oliveño 0

Presidente Hayes 6 – Deportivo Pinozá 1

3 de Mayo de Eugenio A. Garay 1 – Atlético Guaraní de La Colmena 0

Santa Mónica de Minga Guazú 2 – Deportivo Yhú 1

4 de Mayo de Capiibary 4 – General Caballero de Katueté 0

Atlético Juventud 1 – Sportivo Limpeño 3

Naciones Unidas de Filadelfia le ganó por W/O a General Caballero de Fuerte Olimpo

Fulgencio Yegros de Ñemby 2 – Capitán Figari 1

12 de Octubre de Santo Domingo 0 – 24 de Setiembre de Areguá 4

General Díaz 5 – Oriental 1

General Caballero de Zeballos Cue 0 – Humaitá de Mariano Roque Alonso 3

10 de Julio Remansito le ganó por W/O a General Caballero de Fuerte Olimpo

Silvio Pettirossi 0 – River Plate 5