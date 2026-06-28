Rubio Ñu incorpora a prometedora figura argentina

Las incorporaciones continúan en Rubio Ñu, que necesita realizar una gran campaña en el campeonato Clausura que arranca el viernes 24 de julio para permanecer en la máxima categoría de nuestro fútbol.

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Tobías Manuel Leiva, volante de contención, de 22 años, llega al Laureado de Santísima Trinidad, que con anterioridad incorporó al también argentino Maximiliano Garrone (19), últimamente en Nacional, La Academia.

Toto Leiva venía actuando en Estudiantes de Río Cuarto, en la Primera Nacional. En la citada institución disputó apenas cuatro partidos en este 2026.

En 2025, el jugador defendió los colores de Aldosivi de Mar del Plata, en el que sí tuvo continuidad, totalizando 23 presentaciones, con dos goles.

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De esta manera, los nuevos en el plantel albiverde, con el comando técnico de Felipe Ariel Giménez, “Felipep”, son: Carlos Servín, Elías Alfonso, Marcelo Acosta, Sergio Fretes, Rodrigo Ruiz Díaz, Alan Ledesma, Maximiliano Garrone y Tobías Leiva.

Los ñuenses debutarán en el torneo Clausura contra el 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero. La primera fecha aún no fue calendarizada.