Rubio Ñu contrata a promesa cerrista

El atacante Mauricio de Carvalho González, de 18 años, llega a Rubio Ñu a préstamo de Cerro Porteño, que cede a sus jóvenes promesas para que vayan ganando minutos en el profesionalismo.

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El delantero, nacido en Asunción el 4 de febrero de 2008, recala en el Laureado con el objetivo de afianzarse, teniendo la posibilidad de jugar de arranque, beneficiado por el reglamento Sub 19, que obliga a los clubes a alistar jugadores nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante hasta totalizar 900 minutos en el campeonato, en este caso Clausura 2026, que arranca el viernes 24 de julio.

De Carvalho, integrante de las selecciones menores, mundialista Sub 17 con la Albirroja en Qatar 2025, debutó en el primer elenco azulgrana el 3 de octubre de 2025, en la victoria de su equipo sobre Recoleta FC por 2-0.

Además de Mauricio, las otras incorporaciones albiverdes para el segundo tramo de la temporada son: Carlos Servín, Elías Alfonso, Marcelo Acosta, Sergio Fretes, Rodrigo Ruiz Díaz, Alan Ledesma, Maximiliano Garrone y Tobías Leiva, estos dos últimos argentinos.

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El plantel es dirigido técnicamente por Felipe Ariel Giménez, “Felipep”.