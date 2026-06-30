Dos partidos en Itá y uno en Villarrica por la Copa Paraguay

Los dos primeros enfrentamientos del martes, correspondientes a la tercera semana de la Copa Paraguay se desarrollarán en el estadio del Olimpia de Itá, mientras que el tercero se cumplirá en el Parque del Guairá, en Villarrica.
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Los encuentros del miércoles serán en el Independiente de Campo Grande y en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.
Dos de los lances del jueves serán nuevamente en el “Inde”, quedando un cotejo para La Fortaleza de Villeta, la casa del Sportivo Ameliano.