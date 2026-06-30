Fútbol
30 de junio de 2026 a la - 12:49

Dos partidos en Itá y uno en Villarrica por la Copa Paraguay

El estadio Presbítero Manuel Gamarra del Olimpia de Itá albergará los dos primeros partidos de este martes.
El estadio Presbítero Manuel Gamarra del Olimpia de Itá albergará los dos primeros partidos de este martes.Facebook

La Copa Paraguay 2026 se abre paso en medio del furor mundialista. Este martes se disputarán tres partidos, dos en Itá y uno en Villarrica, en el inicio de la tercera semana.

Por ABC Color

Los dos primeros enfrentamientos del martes, correspondientes a la tercera semana de la Copa Paraguay se desarrollarán en el estadio del Olimpia de Itá, mientras que el tercero se cumplirá en el Parque del Guairá, en Villarrica.

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Los encuentros del miércoles serán en el Independiente de Campo Grande y en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

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Dos de los lances del jueves serán nuevamente en el “Inde”, quedando un cotejo para La Fortaleza de Villeta, la casa del Sportivo Ameliano.