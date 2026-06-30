El 29 de Setiembre se impone en el duelo luqueño de la Copa Paraguay

El estadio Presbítero Manuel Gamarra del Olimpia de Itá albergó el encuentro entre 29 de Setiembre y General Caballero de Campo Grande, en el inicio de la tercera semana de la Copa Paraguay. Los “lechugueros” se impusieron por 3-2.

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Un resultado ajustado a favor de un club que compite en la categoría superior. El “29” forma parte de la Primera División B, en tanto que “General” juega en la Primera C, el cuarto y último nivel de nuestro balompié.

Fabián Díaz, al minuto 29, adelantó al conjunto “lechuguero”, que aumentó su ventaja a través de Kevin Villasanti, al 60.

El descuento “militar” llegó mediante Brian Fernández, al 64, hasta que al 82, Alexandro Giménez estableció la tercera anotación aurirroja. El segundo gol del General Caballero lo hizo de nuevo Fernández.

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En la siguiente instancia, el 29 de Setiembre lidiará con el 12 de Junio de Villa Hayes, de la División Intermedia.

Estadio: Presbítero Manuel Gamarra. Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Luis Escobar y Cristóbal Alderete. Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.

General Caballero CG: Juan González; Renato Benítez, Richard Moreno (46’ Alfredo Jara), Ismael Cabrera y Breiner Hurtado (59’ Brian Fernández); Hugo Garay (46’ Willian Marecos), Cristian Caballero, David Benítez y Esteban Torres; Joaquín Pereira (34’ Vicente Portillo) y Gonzalo González (59’ Jesús Ríos). D.T.: Armando Peña.

29 de Setiembre: Rodolfo Rodríguez; Elías González, Paolo Alfonzo, Fabio Sosa y Víctor Paiva (88’ Facundo Saldívar); Kevin Villasanti (85’ Ricardo Arévalos), Ronald Ortiz, Nicolas Díaz y Ángel Romero (46’ Alan Brítez); Alexandro Giménez (85’ Hugo Samudio) y Lautaro Morales (46’ Esteban Candia). D.T.: Diego Fretes.

Goles: 29’ Nicolás Díaz, 60’ Kevin Villasanti, de penal y 82’ Alexandro Giménez (29S); 63’ y 92’ Brian Fernández (GC). Amonestados: 30’ Ismael Cabrera y 77’ Cristian Caballero (GC); 45’ Paolo Alfonzo, 76’ Kevin Villasanti y 95’ Hugo Samudio (29S). Expulsado: 67’ Ismael Cabrera (GC), por doble amonestación.