El 1º de Marzo continúa en carrera en la Copa Paraguay

Los clubes de la Primera División C, la cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, midieron fuerzas por un lugar en la segunda fase de la Copa Paraguay 2026.

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El 1º de Marzo del barrio Santa María, de Fernando de la Mora, derrotó por 3-2 en un vibrante partido al Sport Colonial, del barrio Santa Ana de Asunción.

Los tricolores fernandinos lograron alcanzar dos goles de ventaja. Los auriazules reaccionaron y llegaron a empatar, a pesar de sufrir una expulsión. En los tramos finales, el “1º” inclinó la balanza a su favor.

En la siguiente instancia, 1º de Marzo lidiará con el 3 de Mayo de General Eugenio A. Garay, departamento del Guairá.

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Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Francisco Osorio. Asistentes: Denis López y Sandro Romero. Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.

1° de Marzo: Juniors Mendieta; Fernando Ramos, Francisco Lezcano, Rodrigo Arce y Elías Llanes; Lucas Maciel (80’ Franco Ortega), Federico González (56’ Guimel Areco), César Núñez y Andrés Castillo (56’ William Villalba); Alejandro Benítez (80’ Josías Ortigoza) y Matías Medina (62’ Mario Quintana). D.T.: Gustavo Pereira.

Sport Colonial: Axel Caballero; Jesús González, Néstor Romero (80’ Víctor Ortellado), Juan Ortiz y Pedro Ramírez; Matías Bulquin (46’ César Rosso), José Rodríguez, César Torres (46’ Arístides Vera) y Kevin Manosalva (60 Jorge Muñoz); Juan Alfonso e Iván Ortellado (66’ Jordi Ortega). D.T.: Jorge Brítez.

Goles: 24’ y 31’ Matías Medina, 74’ César Núñez (1ºM); 32’ Juan Alfonso y 55’ Arístides Vera (SC). Amonestados: 25’ Juan Alfonso, 26’ José Rodríguez y 92’ Jesús González (SC); 34’ Federico González, 35’ César Núñez y 49’ Andrés Castillo (1ºM). Expulsado: 41’ José Rodríguez (SC), por doble amonestación.