Juventud Ypanense sale airoso en la Copa Paraguay

El estadio La Fortaleza del Sportivo Ameliano albergó el duelo entre los representantes de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), Juventud Ypanense y Teniente Fariña de Caacupé, por la primera fase de la Copa Paraguay 2026.

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El monarca del departamento Central se impuso por 1-0 sobre el campeón de Cordillera en un ajustado enfrentamiento, que le brindó calor a la fría tarde villetana.

Luego de superar el primer filtro, Juventud Ypanense se dispone a medir fuerzas con el 12 de Octubre de Itauguá, de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Estadio: La Fortaleza, Villeta. Árbitro: Fredy Hermosilla. Asistentes: José Rodríguez y Claudia Delvalle. Cuarto árbitro: José Franco.

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Teniente Fariña: Alexis Argüello; Matías Quiñónez, Alcides Ahrens, Nery Rodríguez y José Ayala (84′ Fernando Mendoza); Freddy Melgarejo (58’ Cristhian Añazco), Adilson Ruiz, Derlis Rumich y Juan Salinas; Eduardo Ferreira (77’ Paolo González) y Lucas Duarte. D.T.: José López.

Juventud Ypanense: Maximiliano Mendoza; Isidro Garcete, Braulio Ozorio, Daniel Ramírez y Facundo González (67’ Marcelo Cabrera); Juan Ojeda, César Aquino, Jonathan Rodríguez (55’ Rodrigo Benítez) y Miguel Insfrán; Juan Garcete (90’ Matías Enciso) y Enzo Laneri (67’ Óscar Acosta). D.T.: Hugo Enciso.

Gol: 6’ Miguel Insfrán (JY). Amonestados: 71’ José Ayala y 92′ Alcides Ahrens (TF); 94′ Juan Ojeda (JY).