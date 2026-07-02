Fútbol de Intermedia
02 de julio de 2026 a la - 16:02

Colegiales golea a Oriental y sigue en carrera en la Copa Paraguay

Lucas López, autor de dos goles para el Atlético Colegiales, encara al veterano guardameta olímpico Rodrigo Romero Aranda, de 43 años, al servicio de Oriental.
Lucas López, autor de dos goles para el Atlético Colegiales, encara al veterano guardameta olímpico Rodrigo Romero Aranda, de 43 años, al servicio de Oriental.APF

Atlético Colegiales derrotó este jueves a Oriental por 5-2 y avanzó a la segunda ronda de la Copa Paraguay 2026.

Por ABC Color

El estadio del Independiente de Campo Grande albergó el partido entre Atlético Colegiales de Lambaré, de la Primera División B, y Oriental de Asunción, de la Primera C, por la fase inicial de la Copa Paraguay 2026.

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El conjunto “librero” se desempeñó de mejor forma sobre el césped sintético y de manera gradual fue estableciendo una clara ventaja sobre el elenco chacariteño, al que le costó hacer frente al rival en el aspecto físico.

El duelo correspondió a un triangular ganado por Colegiales, con 6 puntos. Su siguiente adversario será Fernando de la Mora, de la División Intermedia.

El General Díaz, que quedó segundo, con 3 unidades, lidiará con Tacuary, también de la segunda categoría. El que cerró su participación con dos caídas fue Oriental.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Édgar Galeano. Asistentes: Héctor Balbuena y Félix Cantero. Cuarta árbitra: Angelina Rodas.

Oriental: Rodrigo Romero; Ulises Montanía, Emiliano Benítez, Alex Villalba (88’ Lucas Peralta) y Cristian Cuevas; Bruno Gómez (56’ Ángel Duarte), Elías Duarte, Fredy Duré (56’ Aurelio Nunes) y Jesús Flores (73’ Claudio Plaza); Robert Florentín e Iván Cañete. D.T.: Gustavo Sánchez.

Colegiales: José Colmán; Juan Cuevas, Antonio Paredes (65’ Víctor Barchello), Carlos Centurión y Thiago Ferreira; Thiago Villalba, Ezequiel Camacho (59’ Thiago Vega), Ángel Ramírez (59’ Hugo Romero) y Gustavo Ozorio; Willian Miranda (46’ Matheus Marinho) y Lucas López (46’ David Abrahan). D.T.: Néstor Montañez.

Goles: 15’ y 23’ Lucas López, 77’ y 86’ Thiago Vega, 91’ Matheus Marinho (C); 54’ y 64’ Iván Cañete, el primero de penal (O). Amonestados: 7’ Thiago Ferreira y 55’ David Abrahan (C). Expulsado: 53’ Carlos Centurión (C).