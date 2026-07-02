Colegiales golea a Oriental y sigue en carrera en la Copa Paraguay

El estadio del Independiente de Campo Grande albergó el partido entre Atlético Colegiales de Lambaré, de la Primera División B, y Oriental de Asunción, de la Primera C, por la fase inicial de la Copa Paraguay 2026.

Lea más: Encarnación FC, cuatro técnicos en planilla en 13 fechas

El conjunto “librero” se desempeñó de mejor forma sobre el césped sintético y de manera gradual fue estableciendo una clara ventaja sobre el elenco chacariteño, al que le costó hacer frente al rival en el aspecto físico.

LIBRERO ANOTADO



🔴Atlético Colegiales le ganó a Oriental 5-2 en Campo Grande y se clasificó a la segunda fase de la #CopaParaguayAPF.



⚽️Dobletes de Lucas López y Thiago Vega y un gol de Matheus Marinho para el 📕Librero. Iván Cañete hizo los dos tantos del Decano del Bajo. pic.twitter.com/lnb2PBPW1Y — Tigo Sports (@TigoSportsPY) July 2, 2026

El duelo correspondió a un triangular ganado por Colegiales, con 6 puntos. Su siguiente adversario será Fernando de la Mora, de la División Intermedia.

El General Díaz, que quedó segundo, con 3 unidades, lidiará con Tacuary, también de la segunda categoría. El que cerró su participación con dos caídas fue Oriental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Édgar Galeano. Asistentes: Héctor Balbuena y Félix Cantero. Cuarta árbitra: Angelina Rodas.

Oriental: Rodrigo Romero; Ulises Montanía, Emiliano Benítez, Alex Villalba (88’ Lucas Peralta) y Cristian Cuevas; Bruno Gómez (56’ Ángel Duarte), Elías Duarte, Fredy Duré (56’ Aurelio Nunes) y Jesús Flores (73’ Claudio Plaza); Robert Florentín e Iván Cañete. D.T.: Gustavo Sánchez.

Colegiales: José Colmán; Juan Cuevas, Antonio Paredes (65’ Víctor Barchello), Carlos Centurión y Thiago Ferreira; Thiago Villalba, Ezequiel Camacho (59’ Thiago Vega), Ángel Ramírez (59’ Hugo Romero) y Gustavo Ozorio; Willian Miranda (46’ Matheus Marinho) y Lucas López (46’ David Abrahan). D.T.: Néstor Montañez.

Goles: 15’ y 23’ Lucas López, 77’ y 86’ Thiago Vega, 91’ Matheus Marinho (C); 54’ y 64’ Iván Cañete, el primero de penal (O). Amonestados: 7’ Thiago Ferreira y 55’ David Abrahan (C). Expulsado: 53’ Carlos Centurión (C).