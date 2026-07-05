Gustavo Gómez: “Nos podemos quedar fuera, pero jamás van a poder tocarnos la esencia”

La caída ante Francia en los octavos de final caló hondo en el plantel de la selección paraguaya, pero también consolidó el sentido de pertenencia de un grupo que volvió a competir en la élite. El capitán del equipo, Gustavo Gómez, fue el encargado de liderar las reacciones con una sentida carta en sus redes oficiales, donde comenzó ponderando el valor intrínseco de defender los colores nacionales: “Llevar la camiseta de Paraguay y representar a mi país en una Copa del Mundo es el orgullo más grande de mi vida. En cada partido salimos a mostrarle al mundo lo que realmente significa ser paraguayo”, comenzó diciendo portador del brazalete de capitán de la albirroja.

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Con la templanza que lo caracteriza, el zaguero central reflexionó sobre el histórico ADN del futbolista paraguayo y cómo la entrega y la resiliencia en la cancha son valores innegociables que van mucho más allá de un resultado deportivo adverso: “A nosotros nunca nada nos regalaron. Todo nos cuesta el doble, pero si algo nos define es que siempre, absolutamente siempre, nos levantamos ante la adversidad. Nos pueden ganar, nos podemos quedar fuera de un torneo y sufrir juntos, pero jamás van a poder tocarnos la esencia. Eso no se negocia porque lo llevamos en la sangre”.

Pensando en el futuro y rememorando sus propios inicios como sparring en la histórica campaña del año 2010, el defensor envió un mensaje directo de cara al recambio generacional, invitando a los jóvenes a tomar la posta con la misma herencia de lucha: “Mi mayor deseo es que los chicos que vienen atrás, como me tocó a mí en 2010, miren esto y mantengan viva esa llama; que usen nuestra identidad como los cimientos de su camino y después le agreguen lo suyo. Solo juntos, empujando hacia el mismo lado, vamos a hacer crecer nuestro fútbol”.

El capitán también se tomó el tiempo de enaltecer la unión del vestuario y de retribuir el masivo acompañamiento que la afición albirroja les brindó durante toda la travesía en la cita ecuménica: “No tengo palabras para describir el orgullo que siento por mis compañeros: somos una familia. Gracias a cada paraguayo y paraguaya por el aguante y por creer en nosotros en las buenas y en las malas. Gracias de corazón”.

Finalmente, el oriundo de San Juan Bautista Misiones, cerró su publicación extendiendo la gratitud hacia el soporte invisible que acompaña a los jugadores en el día a día de la concentración, reconociendo el valor de la delegación completa: “Tampoco quiero olvidarme de nuestro staff técnico, de los dirigentes y de todos los que laburan día a día en silencio detrás de nosotros. Su entrega nos sostiene. ¡Gracias a todos, los llevo en el alma!”.