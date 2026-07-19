RAE explica cómo cambia el lenguaje del fútbol entre España y Argentina en la final del Mundial

Argentina y España se enfrentan este domingo en la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Además de disputar el título, ambas selecciones representan a países hispanohablantes que, pese a compartir un mismo idioma, utilizan diferentes términos para referirse a distintas situaciones y elementos del fútbol.

En ese contexto, la Real Academia Española (RAE) publicó un mensaje en sus redes sociales para destacar la riqueza lingüística del español y recordar que las distintas formas de hablar conviven dentro de una misma lengua.

“«Arquero» o «portero», «cancha» o «campo», «penalti» o «penal», «portería» o «arco», «gambetear» o «regatear», «botas» o «botines»… Con toda su diversidad dentro de la unidad, hoy pase lo que pase la lengua española consigue otra victoria mundial. ¡Enhorabuena, hispanohablantes!”, posteó la RAE.

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Un mismo idioma con distintas formas de vivir el fútbol

Si bien existen diferencias en la terminología utilizada en España y Latinoamérica para hablar de fútbol, la RAE enfatizó que la diversidad enriquece al idioma.

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En ese sentido, destacó que, independientemente del resultado de la final, un país hispanohablante se consagrará campeón del mundo, lo que representa también un motivo de celebración para la lengua española.