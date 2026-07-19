España-Argentina, la mejor final posible por una corona mundial

Una campeona abonada a la épica para sobrevivir ante una aspirante que reúne todos los ingredientes para bordar su segunda estrella: Argentina, aferrada a un Messi en trance, y la España de Yamal juegan una formidable final de la Copa del Mundo. La Albiceleste busca ganar su cuarta corona mundial.

Una de las historias más grandes jamás contadas en el planeta fútbol tendrá su desenlace en Nueva York. Allí se jugará el último de los 104 partidos del primer Mundial XXL: 48 equipos repartidos por 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá en 39 días de competición.

La verdadera Finalissima

Y de postre, un guión casi perfecto: La defensora del título, vigente doble campeona de Sudamérica, frente a la reina europea. Citadas en marzo en Catar para disputar la Finalissima, cancelada por la guerra en Oriente Medio, el destino les tenía reservada una plaza en la cita suprema.

Argentina llega a la final tras un ejercicio de supervivencia heroico en cada uno de los cuatro partidos de la fase de cruces alentada por un Messi irreal, con ocho goles y cuatro asistencias a los 39 años, cuando se esperaba que viniera a Norteamérica a dar la vuelta de honor para festejar su legendaria carrera.

Enfrente estará un chico al que bañó hace dos décadas: Messi era la estrella emergente del Barcelona, Lamine un adorable bebé que disfruta de sus caricias. La icónica foto se ha recuperado con más fuerza que nunca en la previa de la final.

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“La vida es una locura... Es tremendo”, rememoró Messi el viernes en Manhattan sobre la imagen de hace 19 años.

Un peloteo de elogios entre los técnicos

En una jornada de previa adelantada al viernes, sobrevoló a orillas del Hudson un guion de partido en el que la Argentina más canchera saldrá a romper el ritmo de España. Diplomático, Luis de la Fuente desechó esta idea y se deshizo en elogios hacia la Albiceleste. “Tengo una admiración extraordinaria, su propuesta futbolística y la nuestra tienen muchas similitudes. El que mejor juegue y minimice las virtudes del rival estará más cerca de ganar”, analizó el técnico español.

Lionel Scaloni, que fue su alumno en 2017 en la escuela de entrenadores de la Federación Española, dijo que de la Roja le preocupa “todo”. “Ha sido algo maravilloso, después se puede ganar, ojalá que ganemos, pero si no se gana creo que el camino ha sido increíble”, añadió sobre el Mundial protagonizado por los suyos. EFE y AFP

Aspiran a un inédito póker de grandes títulos consecutivos

Argentina, campeona del Mundial 2022 y de las dos últimas Copas América (2021, 2024), aspira hoy a revalidar su corona en el Mundial, donde puede lograr una racha de títulos histórica. Teniendo en cuenta los dos grandes torneos a los que aspira una selección (título mundial y título continental), ninguno ha conseguido hasta el momento esa cadena de cuatro seguidos.

* La Albiceleste y la Roja son los únicos países en haber logrado encadenar una trilogía de título continental, seguido del mundial y después de otro continental.

* España fue el primer equipo en conseguir ese hito, cuando ganó la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Pero luego en el Mundial de 2014 cayó en la fase de grupos.

* Argentina está ahora en su mejor racha histórica, ganó la Copa América 2021, el Mundial en Catar 2022 y la Copa América de 2024.

* Si Argentina se corona hoy, habrá repetido título seguido en el Mundial. Solo Italia (en 1934 y 1938) y (Brasil en 1958 y 1962) lo habían conseguido antes.

Madonna, Shakira, BTS, las otras estrellas de la final

El espectáculo anunciado para la final del Mundial está a la altura de un torneo fuera de lo común. El MetLife Stadium de Nueva York se convertirá hoy en “el escenario más grande del mundo”, donde desfilarán estrellas del “showtime” durante la ceremonia de clausura y el concierto en el entretiempo.

* En el primer acto (14:30 hora paraguaya) se espera la participación de Tom Cruise. Todavía se desconoce qué número tiene reservado la estrella de Hollywood. Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, intérpretes del himno oficial “Desire”, también estarán presentes.

* El segundo acto, un concierto de 11 minutos en el descanso del partido, es el que genera más expectativas. Y en este “halftime show” al más puro estilo Super Bowl, dirigido por el cantante de Coldplay Chris Martin, con un reparto muy internacional e intergeneracional, la estrella estadounidense Madonna compartirá cartel con el canadiense Justin Bieber, el grupo surcoreano BTS y Shakira, ya curtida en Copas del Mundo. AFP