San Lorenzo incorpora a Franco Aragón

Franco Ezequiel Aragón, de 32 años, es apenas la cuarta incorporación del Sportivo San Lorenzo para el tramo final de la temporada, después de Marcelo Ferreira, Isaías Fretes y el también argentino Gastón Gerzel.

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Para evitar el descenso a la División Intermedia, el Rayadito debería hacer una campaña de campeón en el torneo Clausura que se abre el fin de semana.

Aragón llega en principio para cubrir la vacancia de Aldo Quiñónez, quien militará en el Sport Huancayo de Perú, aunque las características son distintas, ya que Franco es más un armador de juego con relación al capitán, que es un recuperador de balones.

El volante argentino venía militando en Tembetary, en la segunda categoría de nuestro balompié. Jugó en Luqueño, Resistencia, Sol de América y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. Su carrera internacional es extensa.

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Los dirigidos por Troadio Daniel Duarte ultiman sus aprestos con vistas al partido del sábado contra Recoleta FC, a cumplirse en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 16:00.