Sportivo 2 de Mayo y Rubio Ñu darán inicio al torneo Clausura 2026

La pelota vuelve a rodar en las canchas de nuestro país. Luego de un receso de exactamente dos meses por la disputa de la Copa del Mundo, el fútbol de la Primera División regresa a escena este viernes con el inicio oficial del Torneo Clausura 2026. Se pone en marcha un campeonato que no solo coronará al monarca del segundo semestre, sino que repartirá los valiosos boletos a las copas internacionales y dictaminará la sentencia del descenso para dos instituciones.

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El punto de partida de esta historia será el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. A partir de las 16:00, la “Terraza del País” vibrará con el choque entre Sportivo 2 de Mayo y Rubio Ñu, dos planteles que saltan al césped con la misma urgencia entre ceja y ceja: sumar de a tres para tomar aire en la apretada tabla de promedios.

La urgencia albiverde: renovación masiva para salir de la zona roja

El conjunto albiverde del barrio Santísima Trinidad llega a esta cita en una situación crítica. Ocupante recurrente de la zona de descenso durante gran parte de la temporada —solo por encima del Sportivo San Lorenzo—, el entrenador Felipe Giménez no dudó en meter mano dura al plantel.

Para este segundo semestre, Rubio Ñu concretó un recambio grande con la llegada de 14 refuerzos. Gran parte de estas incorporaciones son caras conocidas para el director técnico, quien apostó por futbolistas con los que ya coincidió justamente en su paso por el 2 de Mayo, buscando cohesión rápida para una misión sin margen de error.

El “Gallo” Norteño busca hacerse fuerte en casa

Por su parte, el Sportivo 2 de Mayo tampoco se quedó de brazos cruzados. El equipo dirigido por Eduardo Ledesma afrontó una reestructuración profunda con 16 incorporaciones, aunque sufrió la partida de varias piezas del Apertura que terminaron migrando, curiosamente, al rival de esta tarde.

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Con el respaldo de su gente en Pedro Juan Caballero, el cuadro norteño buscará dejar los primeros tres puntos en casa para consolidar su promedio. Además de blindar su permanencia, el “Gallo” norteño apunta a repetir la hazaña de meterse en zona de clasificación a torneos continentales, tal como lo hizo en la temporada anterior, en el que se adjudicó el boleto a la Copa Libertadores.